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어린이날 행사에 문신 드러낸 男…“자식 건들지 말라는 건가” 질타
동아일보
업데이트
2026-05-10 13:49
2026년 5월 10일 13시 49분
입력
2026-05-10 13:29
2026년 5월 10일 13시 29분
조혜선 기자
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5일 대전의 한 어린이날 행사에 참석한 남성. 커뮤니티 게시판
어린이날 행사에 문신을 그대로 드러내고 참가한 남성이 눈살을 찌푸리게 했다.
10일 각종 커뮤니티 게시판에는 어린이날인 5일 대전에서 열린 행사장에 문신을 노출한 남성이 학부모들과 함께 서 있는 사진이 올라왔다. 한 남성은 반팔 티셔츠 아래로 팔뚝에 새겨진 문신이 노출됐다. 또다른 남성은 반바지에 슬리퍼 차림이었는데, 발목부터 종아리까지 문신이 있다.
사진을 본 누리꾼들은 “어린이들을 위해 마련된 행사장에 참석할 것이라면 알아서 가렸어야 한다”고 질타했다. 이들은 “굳이 반팔 반바지로 노출시켜서 공포감을 조장했다” “내 자식 건들지 말라는 건가” “어린이날 행사장에선 가리는 게 맞다” 등의 반응을 보였다.
#어린이날
#문신
#행사장
#대전
#슬리퍼
#반바지
#반팔 티셔츠
#학부모
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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