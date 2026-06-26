[오늘의 운세/6월 26일]

●쥐
48년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
60년 행운이 있는 날, 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
72년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다.
84년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
96년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
08년 마음을 편안히 가지면 복잡했던 일도 자연스럽게 해결되는 흐름이다.
●소
37년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
49년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
61년 재물운은 나쁘지 않지만 지출 관리에는 더욱 신경 써야 한다.
73년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
85년 서쪽방향이 길하며 때 아닌 감기 주의할 것.
97년 주변 분위기에 흔들리지 말고 자신의 소신을 지켜라.
●범
38년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다.
50년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상.
62년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다.
74년 집안일은 배우자와 대화할 것.
86년 과음과 과식은 절대금물!
98년 작은 욕심을 내려놓으면 오히려 더 좋은 기회를 얻게 되는 날이다.
●토끼
39년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
51년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
63년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
75년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다.
87년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
99년 자신의 능력을 인정받을 기회가 생기니 적극적으로 움직여야 한다.
●용
40년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
52년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
64년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
76년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것.
88년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯.
00년 새로운 인연이나 반가운 소식이 들려올 가능성이 높은 하루다.
●뱀
41년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다.
53년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
65년 잘되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다.
77년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
89년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
01년 말 한마디가 관계를 좌우할 수 있으니 표현에 신중함이 필요하다.
●말
42년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯.
54년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움.
66년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
78년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다.
90년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것.
02년 계획한 일은 차근차근 진행해야 만족스러운 결과를 기대할 수 있다.
●양
43년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다.
55년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
67년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
79년 옛것을 지키고 존중할 것.
91년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
03년 무리한 욕심을 줄이면 마음의 부담도 함께 가벼워질 수 있다.
●원숭이
44년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
56년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
68년 모든 것은 때가 있다. 시간이 해결해 준다.
80년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기.
92년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
04년 주변 사람들의 조언 속에서 좋은 해결책을 찾게 되는 하루다.
●닭
45년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다.
57년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯.
69년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯.
81년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
93년 한발 물러서는 양보가 필요할 때.
05년 새로운 기회가 다가오니 준비된 자세로 흐름을 잘 살려야 한다.
●개
46년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
58년 하고 싶으면 자신감 갖고 추진.
70년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법.
82년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
94년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
06년 사소한 일에도 정성을 다하면 좋은 평가를 받을 가능성이 높다.
●돼지
47년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
59년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
71년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
83년 조금 힘들어도 인내심 갖기.
95년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
07년 오랫동안 고민하던 일이 점차 해결되며 마음이 편안해지는 날이다.
인천철학관 박성희 원장
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