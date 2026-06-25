李, 6·25 기념사에 北 언급 없었다…“평화의 한반도 만들것”

文 “북한군 침략” 기념사와 차이
美도 언급 않고 “유엔 참전용사 헌신”
“강력한 국방력으로 전쟁 일어날 걱정도,
싸울 필요도 없는 진정한 평화 만들겠다”
이재명 대통령은 6·25전쟁 76주년을 맞은 25일 “강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고 전쟁이 일어날 걱정도, 싸울 필요도 없는 진정한 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다”고 밝혔다. 북한에 대한 언급은 없었다.
이 대통령은 이날 경기 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 76주년 기념식에 참석해 “국민주권정부는 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다”고 말했다.
이 대통령은 “지금 우리가 누리는 평화와 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아니다”라며 “조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐가며 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것”이라고 강조했다.
이어 “76년 전 바로 오늘 그날 시작된 참화로 인해 수많은 국민은 사랑하는 가족을 잃었고 평생을 살아온 삶의 터전을 떠나야 했다”며 “우리에게는 조국을 지키겠다는 강인한 의지와 결의가 있었다. 정규군은 물론 학생들은 펜 대신 총을 든 학도병이 됐고, 총 한 번 쏴본 적 없는 평범한 이들도 이 나라와 내 가족을 지키겠다는 결연한 마음으로 빗발치는 총탄 속으로 뛰어들었다”고 밝혔다.
그러면서 6·25전쟁 참전용사들에 대한 보상과 예우를 강조했다. 이 대통령은 “이 영웅들을 기억하고 기리는 것은 국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무이자 자유와 번영, 평화의 오늘을 누리고 살아가는 우리 후손들의 마땅한 도리라고 믿는다”고 했다.
이어 “국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 그에 상응한 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것이 우리 국민주권정부의 확고한 원칙”이라며 “참전용사 여러분의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고, 더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다는 약속을 드린다”고 말했다.
정부는 이날 6·25전쟁 당시 전과를 올렸지만 그동안 그 공을 인정받지 못한 ‘비정규군 공로자’ 3명을 새로 포상했다.
이 대통령은 유엔군도 언급하며 “대한민국이 지금 누리는 이 자유와 평화의 토대에는 이름조차 들어보지 못한 동방의 작은 나라를 위해 기꺼이 청춘과 생명을 바친 유엔 참전용사들의 거룩한 희생과 헌신이 서려 있다”고 밝혔다.
그러면서 “정부는 유엔참전용사들의 한국방문 초청을 비롯한 보훈 외교를 더욱 확대해 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래 세대에도 살아 숨 쉴 수 있도록 더욱 노력할 것”이라고 강조했다.
이날 이 대통령의 기념사에 ‘북한’과 ‘미국’은 등장하지 않았다. 이는 2020년 6·25전쟁 기념식에서 문재인 당시 대통령이 “북한군의 침략” “미국을 비롯한 22개국 유엔 참전용사들의 희생” 등을 언급했던 것과 차이가 있다는 평가가 나온다.
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