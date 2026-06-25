베네수엘라 규모 7.1 강진…최대 10만명 사망 가능성

베네수엘라에서 24일(현지 시간) 규모 7.1의 강진이 발생했다. 최대 10만 명이 숨졌을 수 있다는 보도도 나왔다.
2000년 이후 10만 명 이상 사망자가 발생한 지진은 2004년 12월 26일 인도양 대지진(약 22만7000명 사망), 2010년 1월 12일 아이티 대지진(약 16만~31만 명 사망) 뿐이다. 주요 외신은 수도 카라카스의 건물이 무너지고 시민들이 울부짖는 등 아비규환으로 변한 도시 모습을 긴급 타전했다.
미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이날 오후 베네수엘라 카리브해 해안에 위치한 모론 지역 서부에서 규모 7.1의 지진이 발생했다. 카라카스에서 서쪽으로 약 168km 떨어진 곳이다. 진원의 깊이는 13㎞로 파악됐다.
USGS는 “막대한 인명 피해와 대규모 재산 피해가 발생할 가능성이 크다”며 사망자 수가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 전망했다.
다만 아직까지 지진으로 인한 피해 규모와 부상자 수는 정확히 파악되지 않았다.
카라카스에서는 건물들이 크게 흔들렸고 주민들이 건물 밖으로 긴급 대피하는 상황이 벌어졌다. 거리에선 부서진 가옥들 사이로 가구들이 드러난 모습도 목격됐다.
디오스다도 카벨로 내무부 장관은 국영 방송 VTV와의 인터뷰에서 “규모 7을 훨씬 웃도는 지진이 발생했다. 여러 지역에서 심각한 피해를 입었고, 특히 주택과 건물이 붕괴하는 우려스러운 상황이 발생했다”고 밝혔다.
이어 “일반적으로 이러한 지진 이후에는 여진이 발생하며, 이로 인해 본진으로 손상된 구조물이 무너질 수도 있다”면서 시민들에게 야외에 머물며 침착함을 유지할 것을 당부했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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