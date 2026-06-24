더울수록 찾는 맥주·아이스크림…정말 몸을 식혀줄까? [건강팩트체크]

냉장고에서 막 꺼낸 맥주와 차가운 아이스크림. 더위에 지친 몸을 달래주는 오아시스 같은 존재다.
맥주와 아이스크림은 정말 몸을 식혀줄까. 아니면 기분 탓일까.
결론부터 말하면 입안은 시원해질 수 있지만 몸 전체를 식혀주는 효과는 생각보다 크지 않다.
오히려 경우에 따라서는 체온 조절을 방해할 수도 있다.
더운 여름날 차가운 맥주 한 잔을 마시면 온몸이 시원해지는 느낌이 든다. 하지만 이는 주로 입과 목에 있는 온도 수용체가 차가운 자극을 받기 때문이다.
실제로 맥주에 들어 있는 알코올은 혈관을 확장하고 이뇨 작용을 촉진한다. 혈관이 확장되면 피부 표면으로 혈류가 증가해 순간적으로 시원한 느낌이 들 수 있다.
문제는 체내 수분 손실도 함께 늘어난다는 점이다.
알코올은 소변 배출을 증가시켜 탈수를 유발한다. 더운 날씨에는 땀으로 이미 수분을 많이 잃고 있는데 술까지 마시면 체온 조절 능력이 더욱 떨어질 수 있다.
땀은 우리 몸의 ‘천연 에어컨’이다. 땀이 피부에서 증발하면서 열을 빼앗아 가는데 이를 증발 냉각이라고 한다. 그런데 탈수가 진행되면 땀 분비가 줄어들어 오히려 몸을 식히기 어려워진다.
차가운 아이스크림에 대한 몸의 반응도 비슷하다.
아이스크림을 한입 먹으면 입안이 얼얼할 정도로 차가워진다. 하지만 그 효과는 오래가지 않는다.
캐나다 마운트 세인트 빈센트대학교의 식품영양학 연구자 보단 루호비 박사에 따르면 아이스크림에는 적지 않은 수준의 유지방과 당분이 들어 있다. 이들 영양소는 소화되는 과정에서 열을 발생시킨다.
이를 식이성 열발생(diet-induced thermogenesis)이라고 한다.
특히 지방은 탄수화물보다 훨씬 많은 에너지를 담고 있어 체내에서 분해될 때 적지 않은 열을 발생한다. 즉 아이스크림을 먹으면 입안은 순간적으로 차가워지지만, 소화가 시작되면서 이러한 냉각 효과는 빠르게 사라진다. 몸은 지방과 당분을 분해하는 과정에서 열을 함께 만들어내기 때문이다.
그렇다면 더위를 식히려면 무엇을 먹어야 할까.
가장 좋은 선택은 물이다. 식품 중에는 수분 함량이 높은 오이, 토마토, 수박, 참외 같은 과일과 채소가 수분 공급에 도움이 된다.
탄산음료처럼 설탕이 많이 들어간 음료도 과도하게 마시면 갈증 해소에 도움이 되지 않을 수 있다. 가당 음료 역시 탈수 증상을 유발할 수 있기 때문이다. 설탕이 들어있는 음료를 마시면 몸은 조직에서 수분을 끌어내 설탕을 희석해야 하는데 이런 일이 잦아지면 시간이 지나면서 탈수로 이어질 수 있다.
대신 물이나 탄산수에 민트와 레몬을 넣어 마시는 것도 좋은 방법이다.
흥미로운 사실은 한국의 ‘이열치열’에도 어느 정도 과학적 근거가 있다는 점이다.
뜨거운 국물이나 차를 마시면 일시적으로 몸 안의 온도가 올라간다. 그러면 몸은 체온을 낮추기 위해 땀을 더 많이 분비하면서 열이 몸 밖으로 빠져나간다.
다만 폭염과 높은 습도가 동시에 나타나는 한여름에는 이야기가 달라진다. 공기가 습하면 땀이 잘 증발하지 못해 냉각 효과가 떨어진다. 이런 상황에서는 이열치열의 효과가 제한적일 수 있다. 따라서 이런 환경에서는 뜨거운 음식으로 땀을 내기보다 충분한 물을 마시고, 수분이 많은 과일과 채소를 섭취하며, 에어컨이나 선풍기 등을 활용해 체온을 낮추는 것이 더 효과적이다.
차가운 맥주와 아이스크림은 더위에 지친 몸에 활력을 불어넣어주는 여름에 빼놓을 수 없는 즐거움이다.
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