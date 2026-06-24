김용범 “李지지율 하락, 부동산-세제 때문 아냐…정책기조 큰 전환 없을 것”

김용범 대통령정책실장은 24일 이재명 정부 부정 평가가 긍정 평가를 앞지른 것에 대해 “노동, 세제, 부동산 등 정책 때문으로만은 볼 수 없다. 정책 기조의 큰 전환 없이 바꿔야할 부분에 대해 논의 중”이라고 말했다.
김 실장은 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에 참석해 “지지율이 변화할 때는 여러 요소에 대한 국민의 아쉬움과 불만이 반영됐을 것”이라면서도 “바뀌어야 할 것에 대해 내부적으로 논의 중”이라고 했다.
김 실장은 급격한 정책 기조 변화는 없을 것이라고 했다. 그는 “(정책 기조의) 큰 전환이라기보다 미진한 부분을 세심하게 듣고 신중하게 정책을 만들어야 하겠다는 입장을 가지고 있다”며 “이재명 대통령도 양극화, 이런 부분에 대한 언급을 하고 있고 청년 세대에 대한 관심을 우선 순위를 두어야 한다고 내부 논의하고 있다”고 했다.
그러면서 “노동, 세제, 주택 등만으로 지지율이 큰 폭으로 빠졌다고 생각은 안 한다”며 “선거도 있었다. 내부적으로, 전반적으로 들여다볼 계기가 있는 것”이라고 했다.
김 실장은 “지지율이 지난 1년 보면 크게 출렁이는 시기가 있었는데 두 번째로 온 것 같다”며 “(지지율이) 사면 국면에서 출렁였고 이후 지지율이 복귀했고 선거라는 정치적 이벤트가 있었다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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