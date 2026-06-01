﻿﻿[Tech&]스포츠 ‘집관’ 재미와 감동, AI TV로 완성하다… 삼성 AI TV로 결정적인 순간을 더욱 생생하게

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스타디움 경기가 마치 내 눈앞에―결정적 순간까지 선명하게 담아내는 생생한 화질

TV 화질은 스포츠 시청 시 몰입감을 결정짓는 핵심 요소다. 2026년형 삼성 AI TV는 ‘AI 축구 모드 프로’를 탑재해 빠르고 역동적인 움직임이 많은 축구 경기 시청에 특화됐다.AI 축구 모드 프로 기능을 활용하면 AI가 실시간으로 경기 화면을 분석해 스포츠 콘텐츠에 최적화된 화질과 색감, 음향을 제공한다. 선수들이 누비는 파릇한 잔디와 경기장을 가득 메운 관중들의 응원 열기까지 생생하게 표현한다. 빠르게 움직이는 공과 선수들의 역동적인 플레이도 흐림이나 잔상 없이 선명하게 구현해 긴박한 화면 전환 속에서도 중요한 순간을 놓치지 않도록 돕는다. AI 축구 모드 프로 적용 시 함성 소리를 강화하고 해설자 목소리도 명료해지기 때문에 경기의 생생한 현장감을 느낄 수 있다.삼성 AI TV에 적용된 ‘글레어 프리(Glare Free)’ 기술은 이러한 소비자들의 고민을 해결하기 위해 햇빛이나 실내조명으로 인한 화면 반사를 줄여 어떤 환경에서도 경기에 집중할 수 있는 쾌적한 시청 경험을 제공한다. 글로벌 인증기관 UL로부터 인증받은 글레어 프리는 햇빛이나 조명 등의 빛을 다양한 각도와 방향으로 분산시켜 화면 반사를 줄인다. 덕분에 밝은 환경에서도 화면 속 디테일을 선명하게 확인할 수 있어 경기의 흐름을 놓치지 않고 생생하게 감상할 수 있다.

음향 환경도 내 취향대로―경기장의 열기를 고스란히 전달하는 고해상 사운드

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스포츠 경기를 즐길 때 현장감을 완성하는 또 하나의 핵심 요소는 바로 사운드다. 삼성 AI TV에 탑재된 ‘AI 축구 사운드 컨트롤’은 음성과 효과음을 각각 분리해 사용자가 원하는 사운드를 더욱 세밀하게 조절할 수 있도록 돕는다. 현장의 열기를 더욱 생생하게 느끼고 싶다면 “관중 소리 키워줘”, 해설에 집중하고 싶다면 “해설자와 캐스터 음성을 키워줘”와 같은 음성 명령으로 원하는 사운드 환경을 간편하게 설정할 수 있다.

경기장을 가득 채우는 함성과 뜨거운 응원이 집 안 가득 퍼지게 하고 싶다면 사운드바를 함께 활용해 마치 경기장 한가운데에 있는 듯한 현장감을 구현할 수 있다.

궁금한 정보는 리모컨 클릭 한 번으로―맞춤형 인사이트를 제공하는 나만의 AI 비서

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스포츠 경기를 시청하다 보면 상대 팀과의 경기 전적이나 현지 날씨 등 궁금한 것들이 생기기 마련이다. 삼성 AI TV는 ‘비전 AI 컴패니언(VAC)’을 통해 별도로 검색할 필요 없이 궁금한 정보를 TV에서 바로 확인할 수 있어 경기 시청의 흐름을 끊지 않는다.비전 AI 컴패니언은 TV 시청 중인 사용자에게 AI 기술 기반의 맞춤형 정보와 인사이트를 제공한다. AI 서비스 ‘퍼플렉시티’가 탑재되어 신뢰할 수 있는 출처에서 자료를 수집·분석해 맥락에 맞는 정보를 제공한다. “상대 팀 경기 전적 알려줘”, “지금 현지 경기장 날씨는 어때?”와 같은 경기 관련 정보는 물론이고 “이번 경기에서 몇 점 차로 이겨야 본선 진출 가능해?”와 같은 심화 정보까지 시청 흐름을 끊지 않고 확인할 수 있다.경기 종료 후에도 하이라이트 영상이나 경기 분석 콘텐츠를 이어서 즐기고 싶다면 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’이 좋은 선택이 될 수 있다. 더 무빙스타일은 바퀴형 스탠드와 무선 배터리 내장으로 공간의 제약 없이 거실은 물론 주방, 침실 등을 자유롭게 이동 가능하며, 화면과 스탠드를 쉽게 분리해 화면만 단독으로 사용할 수도 있다. 장소에 구애받지 않고 스포츠 콘텐츠를 이어서 감상할 수 있어 경기의 여운과 재미를 더욱 오래 즐길 수 있다. 여기에 120Hz 주사율을 지원해 빠른 움직임이 많은 스포츠 콘텐츠도 선명하게 표현한다.

[AI 축구 모드 Pro] * AI 축구 모드 Pro는 QNH990, RH95, SH95, SH90, LSH03 모델에 한하여 적용됨. * 기능 제공 여부와 성능은 시청하는 콘텐츠 및 사용 중인 앱에 따라 달라질 수 있음. [글레어 프리] * 무반사 기술은 QNH990, RH95, RH9G, SH9*, LSH03 모델에 한하여 적용됨. * 무반사는 Glare Free 테스트 중 실내 표준조명이 디스플레이 표면에서 반사되는 정도를 측정한 결과임. * Glare Free는 UL로부터 인증받은 명칭이며 한국 조명연구원과 UL이 인정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정됨. * Glare Free 성능은 UL Solutions의 UGR(Unified Glare Rating) 평가를 통해 검증됨. * 검증 기준: 반사 눈부심 UGR ≤ 10, 불쾌 눈부심 UGR ≤ 22, 장애 눈부심 UGR ≤ 34. * 실내 조명 환경에서 진행한 테스트 기준임. [AI 축구 사운드 컨트롤] * AI 축구 사운드 컨트롤은 MH80 이상 모델과 UH9000 모델에 한하여 적용됨. * 기능 제공 여부와 성능은 시청하는 콘텐츠 및 사용 중인 앱에 따라 달라질 수 있음. [Q 심포니] * 사운드바 제품 사양에서 Q 심포니 호환성 확인이 필요함. * 사운드바는 별도 판매 제품임. * 스피커의 위치와 개수는 모델에 따라 다를 수 있음. [비전 AI 컴패니언]* 특정 지역 및 모델에서만 사용할 수 있는 기능임. * 이용 가능 여부 및 지원 기능은 지역 및 시청 환경에 따라 다를 수 있음. * 음성 명령은 영어(US/UK), 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 독일어, 이탈리아어, 한국어를 인식함. 일부 악센트, 방언, 표현은 인식되지 않음. * 이 기능은 AI가 생성한 콘텐츠를 제공함. 이 정보는 항상 정확하지 않을 수 있으므로 세부 정보는 다시 확인이 필요함. * 일부 모델에서는 블루투스 리모컨이 필요하며, 사양에 따라 별도 구매가 필요할 수 있음. * 일부 모델에 동봉된 리모컨은 음성 인식을 지원하지 않으며, 모바일 퀵 리모컨 또는 별도 구매가 필요할 수 있음. * 기능은 AI 버튼 또는 AI 버튼이 없는 리모컨의 홈 버튼(길게 누르기)으로 실행할 수 있음. [더 무빙스타일 120Hz 주사율] * 주사율과 응답 속도는 입력 소스의 성능에 따라 달라질 수 있음. * 절전 모드에서는 주사율이 60Hz로 자동 전환됨.