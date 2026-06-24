감사원장 “선관위 회계감사 자료수집 나서…7월부터 실제 감사”

김호철 감사원장이 6·3 지방선거 본투표에서 초유의 투표용지 부족 사태를 일으킨 중앙선거관리위원회를 회계감사하기 위해 자료 수집에 나섰다고 24일 밝혔다.
김 원장은 이날 오전 서울 종로구 감사원에서 기자간담회를 열고 “국민들이 납득할 수 없는 선거에서의 참정권 침해 사태에 대해서 국민들의 지대한 관심이 있고 우려가 높은 상황”이라며 “어제 감사원은 감사위원회 의결을 거쳐서 오늘 회계감사를 위한 자료 수집에 나섰다”고 말했다. 이어 “자료수집을 해서 감사범위와 기간을 정하고 감사대상을 선정하는대로 7월 중에는 실제 감사에 나설 것으로 생각한다”고 했다.
김 원장은 “헌법기관 회계감사는 헌법상 책무이기 때문에 주기적 정기적으로 회계감사를 실시해왔다”면서도 “헌법재판소 결정을 존중해 (선관위에 대한) 직무감찰은 할 수 없는 상황”이라고 했다. 앞서 헌재는 지난해 2월 ‘선관위는 헌법상 독립기관이라 감사원이 직무 감찰을 할 수 없다’고 판단했다. 김 원장은 이에 “저희 나름대로 자료 조사하고 여러 사실 관계를 고려해서 할 수 있는 감사사항을 선정할 것”이라고 했다.
김 원장은 “지금은 어떤 것이 있다고 할 수는 없지만 그동안 드러난 문제들이 있다”며 “선거경비 목적 지출이나 부실한 선거경비 정산, 선거장비나 물품 등을 부당하게 구입하거나 방치하는 등에 대해 이전 감사에서 회계감사와 연관지어 지적될 수 있는 사안”이라고 했다. 그러면서 “국민이 궁금해하는 회계 집행 관련 유의미한 사항을 살펴볼 수 있을 것”이라며 “재발방지 대책도 마련해야겠다는 마음을 먹고 있다”고 전했다.
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