한성숙, 3채 팔고 1주택자로… 차익중 5억 기부

다주택 논란이 제기된 한성숙 국무총리 후보자가 주택 2채를 추가로 처분해 최종적으로 1주택자가 됐다.
한 후보자 인사청문준비단은 23일 “한 후보자가 5월 잠실 아파트 매각에 이어 주택 2채를 추가 처분해 삼청동 소재 1주택만을 보유하게 됐다”고 밝혔다. 한 후보자가 추가로 처분한 주택은 서울 강남구 역삼동 오피스텔(15억 원)과 경기 양평군 전원주택(5억 원)으로 각각 23일과 22일 잔금 지급이 완료됐다. 준비단은 “잠실 아파트는 시세보다 낮은 가격으로 매각했고, 역삼동 오피스텔과 양평 전원주택은 취득가보다도 낮은 가격으로 매각했다”고 설명했다.
한 후보자는 앞서 서울 송파구 잠실동 아시아선수촌 아파트를 52억 원에 매각해 지난달 27일 소유권 이전을 마쳤다. 이 아파트는 한 후보자가 2006년 22억5000만 원에 사들인 것으로, 매매차익 중 5억 원은 15일 국제구호개발 단체에 기부했다. 한 후보자는 “고위공직자의 무거운 책임감을 절감하며 정부의 부동산 정책 기조를 선도적으로 이행해 나가겠다”는 입장을 밝혔다.
하지만 국민의힘 정희용 사무총장은 국회 원내대책회의에서 “한 후보자는 최근까지 주택 4채를 보유했던 인물이다. 이재명 대통령이 직접 제시한 기준을 적용한다면 한 후보자는 부동산 정책에 관여하기는커녕 용지 복사조차 맡겨서는 안 되는 인물”이라며 한 후보자 지명 철회를 요구했다. 부동산 정책 결정 과정에 있는 공직자라면 “서류 복사하는 사람들도 (다주택자는) 다 빼라”고 한 이 대통령의 발언을 상기시킨 것이다. 정 총장은 또 중소벤처기업부에서 발생한 ‘모두의 창업’ 개인정보 유출 사태와 관련해 “징벌적 과징금과 집단소송의 대상이 돼야 할 책임자”라며 공세를 이어갔다.
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