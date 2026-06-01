반청 연대 가시화… 송영길측 “宋이든 金이든 정청래 이기면 돼”

“宋, 李 만나 전당대회 출마 의사 밝혀”
3파전서 鄭 과반 저지 뒤 결선 거론
鄭 호남행, 곧 연임 도전 공식화 할듯
金, 中리창 회담 “한 단계 높은 교류”
더불어민주당 8·17 전당대회에서 정청래 대표의 연임 도전이 유력한 가운데 ‘반청(반정청래) 연대’가 가시화되고 있다. 김민석 국무총리가 사실상 당권 주재 행보에 나선 가운데 송영길 의원이 지난주 이재명 대통령을 만나 전당대회 출마 의사를 밝힌 것. 이와 관련해 친명(친이재명)계 주자인 김 총리와 송 의원이 당 대표 선거 본선에서 3자 구도로 정 대표의 과반을 저지한 뒤 두 사람 중 결선에 올라간 주자에게 표를 몰아주려는 전략이라는 분석이 나온다. 이르면 24일 당권 연임 도전을 공식화할 것으로 알려진 정 대표는 이날 호남행에 이어 보완수사권 전면 폐지를 재차 강조했다.
● “宋이든 金이든 鄭만 이기면 돼”
23일 송 의원 측에 따르면 송 의원은 18일 이 대통령과의 만찬에서 전당대회에 출마하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령이 유럽 순방을 마치고 돌아온 당일 송 의원이 출마 의사를 전했고 이 대통령도 ‘그렇게 하라’고 호응했다는 것. 최근 송 의원은 정 대표가 연임에 도전할 경우 자신도 출마하겠다고 공언해 왔다.
친명계에서는 김 총리와 송 의원이 정 대표와 3파전으로 맞붙어 본선에서 정 대표의 과반을 저지하는 시나리오가 거론된다. 이후 정 대표와의 결선이 치러지면 두 사람이 연대해 정 대표를 꺾겠다는 것. 송 의원과 가까운 재선 의원은 “송 의원이 이기든 김 총리가 이기든 정 대표를 이기기만 하면 되는 것”이라고 말했다. 김 총리와 가까운 재선 의원도 “결선으로 가면 김 총리와 송 의원 표가 합쳐질 것”이라고 했다.
친청(친정청래) 대 친명 진영 분열도 갈수록 뚜렷해지고 있다. 친명계 이건태 의원은 이날 “대통령의 말씀을 종합하면 ‘민주당 지도부가 그동안 당을 잘못 운영했다’, ‘선거를 잘못 치렀다’라고 평가했다고 생각한다”며 “정 대표가 다시 출마할 명분은 약하다는 게 제 생각”이라고 했다. 송 의원과 가까운 김영호 의원은 “(정청래 지도부는) 소수 인원이 돛단배처럼 자신의 동력도 없이 대통령의 인기 등 바람에 의해서 운영하고 있다”고 비판했다. 반면 조승래 사무총장은 채널A 유튜브에서 송 의원을 향해 “누구에 대한 ‘안티’보다는 당신의 비전을 말씀하시는 것이 보다 좋아 보이지 않을까”라고 했다.
● 다섯 번째 호남행 鄭 “아무 일 아닌 걸로 난리”
정 대표는 이날 오전 비공개 일정으로 광주에서 6·3 지방선거 당선자들과 만난 뒤 광주 송정시장, 전남 화순 고인돌 시장을 찾아 시민들과 인사를 나눴다. 정 대표는 이후 페이스북에 “오메 짠한 거. 힘들어도 잘 참으시오. 우리도 다 알아요. 잘 버티시오” “아무 일도 아닌 거 가지고 뭔 난리요. 우리는 다 대표님 편”이라는 시민의 말을 전하며 “다들 한마디씩 하시며 손잡아 주신다”고 했다. ‘명청(이 대통령과 정 대표) 갈등’ 논란이 벌어진 상황에서도 자신이 호남의 지지를 받고 있다는 점을 부각한 것이다. 또 페이스북에 “보완수사권 전면 폐지 시간 끌 이유 없다. 지금 당장”이라며 강성 지지층을 향해 선명성을 부각했다.
정 대표가 6·3 지방선거 이후 호남을 찾은 것은 이번이 다섯 번째다. 정 대표는 이르면 24일 최고위원회에서 전당대회준비위원회 설치안을 의결한 뒤 사퇴하고 연임 도전을 공식화할 것이란 전망이 나온다.
김 총리는 23일 중국 다롄(大連)에서 열린 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)에 참석 중 중국 서열 2위이자 행정부 수반인 리창(李强) 국무원 총리와 별도 회담을 가졌다. 김 총리는 “한중 양국은 정치적 분야에서나 경제적 분야, 문화 분야, 청년 교류에 있어서 한 단계 높은 교류를 해 나가야 한다”고 했고, 리 총리는 “양국 정상들의 전략적 지도에 따라서 서로 신뢰를 증진하고 정성을 다해 협력의 넓이와 깊이를 계속 확대해 나갈 용의가 있다”고 화답했다.
송 의원은 23일 국회의장 특사 자격으로 미국 방문길에 올랐다. 송 의원은 27일까지 미국 워싱턴에서 하킴 제프리스 미국 민주당 하원 원내대표 등을 만날 예정이다.
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