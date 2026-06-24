강남역서 휠체어 탄 대만 부부 구한 의인 찾았다…“도와야겠단 생각 앞서”

19일 밤 서울 지하철 2호선 강남역에서 휠체어를 탄 대만인 부부가 취객의 행패로부터 구해준 남성을 찾는다는 내용의 게시물을 올려 온라인에서 확산한 가운데 대만인 부부를 구한 남성이 나타났다.
그는 직접 게시물에 댓글을 남겨 당시 상황에 대해 “멀리서 한국을 찾아주신 두 분에게 (취객이) 위협적인 행동을 하시는 게 많이 불편했다”며 “도와드려야겠다는 생각이 앞섰다”고 밝혔다.
24일 소셜네크워크서비스(SNS) 스레드에선 ‘19일 밤 강남역에서 휠체어 탄 대만 부부를 구해주신 천사님을 찾는다’는 제목의 게시물이 화제다.
휠체어를 탄 대만 부부를 구했다고 밝힌 이가 나타나 댓글로 당시 경위 등을 설명하며 “좋은 추억 많이 만들고 가셔야 할 여행지에서 이런 불편함을 겪게 해드려 죄송하다”고 했기 때문이다.
의인을 찾았던 대만인 부부 중 남편은 “직접 댓글을 남겨주셔서 정말 감사하다”며 “다시 한번 그날의 용기에 진심으로 깊은 감사드린다”고 했다.
앞서 20일 스레드에는 19일 밤 강남역에서 교대역 방향으로 가는 강남역 플랫폼에서 휠체어를 탄 대만인 부부를 구한 흰색 상의를 입은 남성을 찾는다는 내용의 글이 올라왔다.
휠체어를 타는 대만인이라고 밝힌 게시물 작성자에 따르면 본인과 아내는 19일 오후 11시 30분경 강남역 플랫폼에서 지하철을 기다리다가 취객 1명을 마주쳤다.
게시물 작성자는 “크게 소리를 지르며 위협적인 취객 한 분이 저희에게 다가와 바로 앞에 쪼그려 앉아 소리를 쳤다”며 “저희는 너무 무서워서 휠체어를 뒤로 움직였지만 계속 다가오시더라”고 했다.
이어 “그때 흰옷을 입으신 젊은 남성 분이 우산으로 그 취객을 막아서며 저희를 보호해 주셨다”며 “다행히 상황이 끝난 줄 알고 열차에 탔는데, 그 취객이 따라 타서 저희 앞까지 와 손잡이를 잡고 또 위협적으로 말을 걸었다”고 했다.
그러면서 “다음 역에서 내려야 하나 겁에 질려 있던 찰나, 이번에는 아까 그 흰옷 입으신 분이 우산으로 방어막을 치듯 취객을 저희에게서 3m 밖으로 밀어내 주셨다”고 했다.
게시물 작성자는 취객으로부터 부부를 구해준 남성에 대해 “정말 구세주 같았다”며 “결국 흰옷 입으신 분이 경찰에 신고해 주셔서 취객은 하차 조치됐다”고 했다.
이어 “흰옷 입으신 분은 저희가 대만인인 걸 알고 대신 사과까지 해주셨다”며 “두 분 덕분에 무사했고 한국에 대한 따뜻한 기억을 안고 간다”고 했다.
그러면서 ‘대만 부부’ ‘사람을 찾습니다’ ‘강남역’ ‘지하철 2호선’ ‘의인’ ‘감사합니다’라는 해시태그와 함께 “진심으로 감사하다”며 “이 글이 꼭 닿길 바란다”고 덧붙였다.
이 글은 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산했다. 이후 대만인 남성이 올린 스레드 게시물에는 당시 휠체어를 탄 대만인 부부를 구했다는 남성의 댓글이 달렸다.
댓글을 단 남성은 “안녕하세요, 그날 흰색 셔츠에 검은 우산을 들고 있던 연우 아빠”라며 “많이 취하신 분께서 고함을 질러가며 여러 사람에게 피해를 끼치고, 멀리서 한국을 찾아주신 두 분께 위협적인 행동을 하시는 게 많이 불편했다”고 당시 상황을 설명했다.
이어 “도와드려야겠다는 생각이 앞섰다”며 “사실 외국 분이신지는 몰랐으나 도움 드리고 난 후에 목적지에서 내리는데 당사자분께서 목에 걸고 계신 ‘나는 대만인입니다’라는 카드를 보여주시며 감사 인사를 해 주셔서 알았다”고 했다.
그러면서 “좋은 추억 많이 만들고 가셔야 할 여행지에서 이런 불편함을 겪게 해드려 죄송하고 앞으로 남은 시간도 대한민국에서 행복한 추억 많이 쌓고 가시길 바란다”며 “앞으로도 좋은 일들만 가득하시라”고 했다.
남성을 찾은 게시물 작성자는 “연우 아버님, 직접 댓글을 남겨주셔서 정말 감사하다”며 “다시 한번 그날의 용기에 진심으로 깊은 감사를 드린다”고 했다.
이어 “저희 부부에게는 단순한 도움이 아니라 큰 감동이자 구원이었다”며 “연우 아버님 같은 멋진 분 덕분에 저희는 한국에서 평생 잊지 못할 따뜻한 추억을 안고 오늘 무사히 대만으로 귀국한다”고 했다.
그러면서 “만약 나중에 연우와 함께 대만으로 가족 여행을 오시게 된다면 꼭 알려주시라”며 “저희가 대만의 따뜻함으로 꼭 보답하고 싶다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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