‘KOREA’ 간판 달고 中유물 채운 박물관…은평구 ‘운영 불가’ 통보

서울 은평구 한옥마을에서 ‘대한박물관’(Korea Museum)이라는 이름을 내걸고 중국 고대 유물을 전시하려던 사설 박물관에 대해 관할 구청이 운영 불가를 통보했다.
24일 채널A 등에 따르면 은평구는 최근 진관동에 있는 대한박물관 측에 박물관으로 운영할 수 없다는 내용의 시정 명령을 내렸다.
구는 이 건물의 용도가 주민 편의시설이 들어서야 하는 제2종근린생활시설이기 때문에 박물관 등 문화 및 집회시설 용도로 사용할 수 없다고 판단했다.
아울러 대한박물관은 8일 건축물대장에 무단 용도변경 및 조경 훼손을 이유로 위반건축물로 등재됐다.
대한박물관은 지난 4월 문을 열려다 병마용 등 중국풍 유물이 주로 전시된 것으로 알려지며 논란이 일어 개관하지 못했다. 은평한옥마을 내에 있어 시민과 외국인 관광객 등이 한국 전통문화 전시 시설로 오해할 수 있다는 우려도 제기됐다.
같은 달 은평구는 공식 입장문을 내고 대한박물관이 구청과 전혀 관련이 없는 미등록 사설 박물관이라는 것을 분명히 밝혔다.
구청 측은 간판과 전시물 등이 내달 중순까지 치워지는지 살펴본 뒤 이행강제금을 부과하는 방안도 검토 중이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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