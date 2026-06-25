손흥민 빼고 오현규 원톱…홍명보, 남아공전 ‘승부수’

양쪽 윙에 이강인·황희찬…김승규 골문 지켜
‘캡틴’ 손흥민과 이재성이 2026 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기인 남아프리카공화국전 선발 명단에서 제외됐다. 멕시코전에서 수비수와 충돌해 공을 놓친 골키퍼 김승규는 그대로 선발 출전했다.
체코전에서 결승골을 넣은 오현규가 남아공전에서 원톱으로 출격한다. 손흥민을 선발에서 뺀 홍명보 감독의 결정에 이번 경기 결과에 대한 관심도 커질 전망이다.
대한축구협회는 25일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아공전 선발 명단을 발표했다. 홍명보 감독은 스리백 기반인 3-4-2-1 전형을 쓴다. 선발 명단에서 빠진 손흥민 대신 김민재가 주장이다.
최전방은 오현규다. 이번 대회 첫 선발 출전으로, 오현규는 조별리그 1차전 체코전에서 결승 골을 넣었다.
황희찬과 이강인은 측면 공격을 맡는다. 황인범과 백승호가 중원에서 공격을 돕는다.
이기혁, 김민재, 이한범이 스리백으로 수비를 책임진다. 설영우와 이태석이 좌우 윙백을 맡는다.
골키퍼는 김승규다. 김승규는 체코전에서 선방쇼를 보였지만 조별리그 2차전 멕시코전에서 이기혁과의 충돌로 공을 놓쳐 골을 허용했다. 이에 일각에선 남아공전에서 골키퍼가 바뀔 수 있다는 관측도 나왔다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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