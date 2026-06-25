인간의 악은 어떻게 싹을 틔우는가…소설 ‘얼굴들’[손효림의 베스트셀러 레시피]

형사 오광심과 베스트셀러 추리소설가 주해환이 유명 인사의 딸 실종 사건을 함께 해결하는 이야기를 그린 이동원 작가(48)의 장편 스릴러다.



광심은 어릴 적부터 자신의 피에 살인 본능이 흐르고 있음을 인지한다. 남자 아이 여섯 명을 살해한 한바로에게 납치된 남동생을 구하고 한바로를 제압할 수 있었던 것도 그 때문이다. 그런 광심을 간파한 아버지는 경찰이 되길 권한다.



해환은 얼굴을 빼고 전신에 화상을 입어 집에서만 지내며 글을 쓴다. 친척인 형사 황옥호가 굵직한 사건들을 해결하며 세간의 주목을 받게 된 건 해환의 추리 덕분이었다. 해당 사건을 모티브로 해환이 쓴 소설이 줄줄이 대박나면서 황옥호는 더 유명해지게 된다.



유명 학자인 고보경은 딸 영혜가 실종되자 옥호에게 비밀리에 사건을 의뢰한다. 대중적 인기가 높은 고보경은 정치권에서 영입 제안을 받고 있기 때문이다. 옥호를 통해 광심은 해환과 만나게 한다. 영혜의 발자취를 추적하던 광심은 영혜가 주변 사람들과 얽히며 벌어진 사건들을 확인하게 된다.



한바로의 사형이 집행되는 첫 장면부터 광심과 해환이 사건들을 마주하며 그럴 듯한 가면을 쓴 채 타인을 파괴하는 여러 인물들의 맨 얼굴이 드러난다. 이야기가 빠르게 전개되는 가운데 본능을 억누르려 애쓰는 광심의 내면을 비춘다. 내면에 깃든 악이 어떻게 발현되고 또 어떻게 통제되는지 보여주며 인간 존재를 들여다본다.



재개발로 인한 갈등과 비극을 통해 돈 앞에서 인간이 변하고 무너지는 모습도 촘촘하게 그렸다.



첫 장을 펴면 단숨에 내달리게 된다. 3부작으로 기획해 쓴 첫 책으로, 다음 이야기를 예고하며 마무리된다. 후속작도 궁금해진다.