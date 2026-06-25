김고은 “사랑함” 공개 고백…한예종 동기 우정

배우 김고은이 배우 안은진을 향한 남다른 애정을 드러내며 변함없는 우정을 자랑했다.
김고은은 25일 자신의 소셜미디어에 “사랑함”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 김고은과 안은진이 이동 중인 차량 안에서 다정하게 셀카를 찍는 모습이 담겼다. 또 식당과 카페 등에서 서로의 모습을 카메라에 담아주는 등 편안한 분위기 속에서 시간을 보내는 모습도 공개됐다.
특히 두 사람은 꾸밈없는 일상 속에서도 자연스러운 친밀감을 드러내 팬들의 눈길을 끌었다.
김고은과 안은진은 한국예술종합학교 10학번 동기로, 데뷔 이후에도 꾸준히 친분을 이어오며 여러 차례 우정을 공개해왔다.
한편 안은진은 하반기 방송 예정인 KBS 2TV 드라마 너 말고 다른 연애 촬영에 한창이다.
김고은은 최근 공개된 티빙 드라마 유미의 세포들 3에 출연하며 시청자들과 만나고 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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