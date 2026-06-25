최민식 “남과 비교하는 게 가장 불행”…부러운 사람은 일론 머스크

배우 최민식이 “남과 자신을 비교하는 것이 가장 불행한 일”이라고 말하면서도, 가장 부러운 인물로는 일론 머스크(Elon Musk)를 꼽아 눈길을 끌었다.
24일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 맨 끝줄 소년 제작발표회에는 김규태 감독과 배우 최민식, 최현욱이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.
‘맨 끝줄 소년’은 실패한 작가이자 국문학과 교수 허문오(최민식)가 강의실 맨 끝줄에 앉은 천재적인 글쓰기 재능의 학생 이강(최현욱)의 재능을 발견한 뒤, 그의 글에 점차 집착하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.
극 중 국문학과 교수 허문오 역을 맡은 최민식은 “열등감과 패배 의식, 자기 학대에 가까운 심리 상태를 가진 인물”이라며 “심한 콤플렉스를 안고 살아가다가 이강이 제출한 과제를 읽으며 인생의 변곡점을 맞게 된다”고 소개했다.
실제 삶에서도 열등감을 느끼거나 부러운 인물이 있느냐는 질문에 최민식은 “지금 열등감에 사로잡혀 있지는 않다”면서도 “부러운 사람은 일론 머스크”라고 답했다.
이어 “가끔 뉴스를 보다 보면 그 친구의 엉뚱한 몸짓과 이상한 표정을 보게 되는데, 그럴 때마다 부럽다는 생각이 든다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.
최민식은 작품 속 허문오라는 인물에 대해 “저 역시 세월이 흐르면서 많이 깎이고 무뎌졌다”며 “외부의 기준으로 자신을 남과 비교하는 것이 얼마나 불행한 일인지 알게 됐다”고 털어놨다.
또 함께 호흡을 맞춘 최현욱에 대해서는 “대단히 훌륭한 배우”라며 “촬영하면서 굉장히 즐거웠고 앞으로가 더 기대되는 배우”라고 극찬했다.
한편 ‘맨 끝줄 소년’은 최근 흥행한 참교육의 후속 작품으로, 오는 26일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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