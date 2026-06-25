“이제 ‘칠성’과 1승 사이다”…롯데, 김태형 감독 부임 후 첫 7연승 [어제의 프로야구]

‘고구마’로 시작해 ‘사이다’로 끝났다.
이제 ‘롯데 칠성’과 1승 사이다.
롯데는 24일 부산 사직구장에서 열린 프로야구 안방경기에서 NC에 5-3 재역전승을 거두고 7연승을 질주했다.
롯데가 7연승을 기록한 건 2023년 4월 20일~5월 2일 9연승 이후 1149일(3년 1개월 22일) 만이다.
8위 롯데는 이날 현재 31승 2무 39패(승률 0.443)를 기록 중이다.
이날 패배로 4연패에 빠진 7위 NC는 32승 1무 38패(승률 0.457)다.
25일 경기에서도 롯데가 승리하면 두 팀이 똑같이 승률 0.451을 기록하게 된다.
롯데가 NC를 상대로 3연전 중 2승 이상을 거두며 ‘위닝시리즈’를 확보한 것도 이날이 올 시즌 처음이다.
롯데는 2-2 동점이던 8회초에 1사 2루 위기 상황에서 김주원(24)에게 적시타를 내줬다.
그러나 8회말 2사 만루 기회에서 나승엽(24)이 우전 적시타를 치면서 김동혁(26)과 레이예스(32)를 불러들였다.
계속해 NC 우익수 천재환(32)의 홈 송구가 뒤로 빠진 사이 한동희(27)마저 득점에 성공했다.
9회초에 마운드에 오른 김원중(33·롯데)이 탈삼진 2개를 곁들여 NC 타선을 삼자범퇴로 막으면서 경기가 끝났다.
선두 LG는 잠실 안방경기에서 3위 삼성을 2-0으로 물리치고 5연승을 달렸다.
홈런 레이스 1위 오스틴(33·LG)이 4회말 결승 1점 홈런(시즌 22호)을 쏘아 올렸고 ‘문보물’ 문보경(26)이 6회말 희생플라이로 쐐기 타점을 올렸다.
LG 선발 투수 톨허스트(27)는 6이닝 무실점으로 시즌 8승(5패)을 기록하면서 류현진(39·한화), 올러(32·KIA)와 함께 다승 공동 선두가 됐다.
LG 교체 외국인 투수 리오스(33)는 9회초에 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세우고 한국 무대 첫 세이브를 올렸다.
반면 2위 KT는 안방 수원에서 9위 SSG에 4-5로 패하면서 두 팀 사이는 4경기 차이로 벌어졌다.
SSG 신인 투수 김민준(20)은 KT 타선을 5이닝 동안 1실점으로 막고 데뷔 첫 승을 올렸다.
KT는 8회말 3점을 만회해 1점 차로 추격한 뒤 9회초 수비 때 안현민(23)에게 포수 마스크를 씌우면서 끝내기 승리를 노렸지만 결국 고배를 마셨다.
마산고 포수 출신 안현민이 1군 경기에서 포수로 나선 건 이날이 처음이다.
4위 KIA는 고척 방문경기에서 최하위 키움에 10-3 승리를 거두고 삼성을 1.5경기 차이로 추격했다.
KIA는 올 시즌 키움을 상대로 8전 전승 기록을 이어갔다.
반면 키움은 5월 23~31일에 이어 올 시즌 두 번째로 8연패로 빠졌다.
두산은 대전에서 안방 팀 한화를 7-2로 누르고 4연패에서 벗어나며 5위가 됐다.
O…삼성 최형우는 잠실 경기 2회초에 2루를 훔치면서 역대 최고령(42세 6개월 8일) 도루 기록을 남겼다.
O…LG 리오스는 이날 김영웅(23·삼성)을 상대로 시속 161.7㎞짜리 속구를 던졌다. 한국야구위원회(KBO)에서 ‘트랙맨’으로 구속을 측정하기 시작한 지난해 이후 최고 기록이다.
O…염경엽 LG 감독은 이날 승리로 사령탑 통산 700승을 달성했다. 역대 최고령(58세 3개월 23일) 기록이다.
O…두산 양의지(39)는 이날 KBO에서 공개한 올스타 팬 투표 결과 총 260만5510표를 받아 이 부문 역대 1위 기록을 새로 썼다.
▽25일 선발 투수 △잠실: 삼성 후라도-LG 이정용 △사직: NC 토다-롯데 이민석 △수원: SSG 베니지아노-KT 소형준 △대전: 두산 벤자민-한화 박준영 △고척: KIA 네일-키움 알칸타라
황규인 기자 kini@donga.com
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