스페이스X 급락…머스크, 10일만에 ‘조만장자’ 타이틀 반납

일론 머스크 테슬라 겸 스페이스X 최고경영자(CEO)가 인류 첫 ‘조만장자’ 타이틀을 거머쥔 지 10여 일 만에 억만장자로 내려왔다.
24일(현지 시간) 미국 경제지 포브스는 23일 종가 기준 머스크의 순자산이 9620억 달러(약 1487조 원)로 집계돼 1조 달러에 미달했다고 보도했다.
머스크는 12일 스페이스X의 성공적인 상장으로 자산이 1조1000억 달러(약 1700조 원)를 넘어서며 세계 최초 ‘조만장자’가 됐다. 16일에는 스페이스X 주가가 장중 40% 급등해 최고가를 기록하면서 머스크의 자산 역시 역대 최고치인 1조4500억 달러(약 2240조 원)를 기록했다.
그러나 이번 주 스페이스X를 필두로 주요 기술주에 대한 매도세가 이어지면서 머스크의 자산도 타격을 입었다.
스페이스X가 인공지능(AI) 사업 등을 위해 200억 달러(약 30조 원) 규모 회사채 발행에 나선다는 소식이 알려지며 투자 심리가 악화한 것으로도 풀이된다.
테슬라의 스톡옵션(주식매수선택권) 조건도 머스크의 자산에 영향을 준 것으로 보인다. 17일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 머스크는 2018년 보상 패키지로 받은 약 3억400만 주에 대한 스톡옵션을 행사했다.
전기차 전문매체 일렉트렉은 “머스크는 주당 23.34달러(주식분할 반영 기준)에 스톡옵션을 행사했다”며 “당일 종가를 기준으로 평가차익은 약 1160억 달러(약 180조 원)에 달한다”고 전했다. 스톡옵션으로 취득한 주식은 2028년 1월까지 매도할 수 없다.
머스크는 당시 스톡옵션을 행사하면서 세금 등 각종 비용을 마련하기 위해 테슬라 주식 71억 달러어치(약 11조 원)를 매각했다.
시장 변동성에 따라 테슬라나 스페이스X 주가가 반등하면 머스크가 다시 조만장자 자리에 오를 가능성도 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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