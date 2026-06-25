블랙핑크 지수, 혜리 ‘입 벌리고 꿀잠’ 포착…정호연과 여행 인증

  • 동아닷컴

  • 입력 2026년 6월 25일 10시 11분

글자크기 설정

지수 인스타그램
지수 인스타그램
걸그룹 블랙핑크 지수가 배우 혜리, 정호연과 함께한 여행 사진을 공개하며 남다른 우정을 자랑했다.

지수는 지난 24일 자신의 소셜미디어에 혜리, 정호연과 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 세 사람이 식당과 카페 등을 방문하며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 편안한 차림으로 여행을 즐기는 이들의 화기애애한 분위기가 눈길을 끌었다.

지수 인스타그램
지수 인스타그램
특히 지수는 이동 중 입을 벌리고 잠든 혜리의 모습을 카메라에 담았다. 지수 역시 혜리와 같은 표정을 지으며 셀카를 촬영해 웃음을 자아냈다. 절친 사이에서만 볼 수 있는 자연스러운 장난기가 팬들의 관심을 모았다.

사진을 본 팬들은 “세 사람 조합이 신선하다”, “진짜 친한 게 느껴진다”, “보기만 해도 즐거워 보인다” 등의 반응을 보였다.

한편 지수는 올해 3월 공개된 넷플릭스 시리즈 월간남친을 통해 시청자들과 만났다.
#블랙핑크지수#지수혜리#지수정호연#지수인스타그램#혜리#정호연#블랙핑크#지수여행#지수절친#월간남친
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스