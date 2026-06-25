블랙핑크 지수, 혜리 ‘입 벌리고 꿀잠’ 포착…정호연과 여행 인증

걸그룹 블랙핑크 지수가 배우 혜리, 정호연과 함께한 여행 사진을 공개하며 남다른 우정을 자랑했다.
지수는 지난 24일 자신의 소셜미디어에 혜리, 정호연과 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 세 사람이 식당과 카페 등을 방문하며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 편안한 차림으로 여행을 즐기는 이들의 화기애애한 분위기가 눈길을 끌었다.
특히 지수는 이동 중 입을 벌리고 잠든 혜리의 모습을 카메라에 담았다. 지수 역시 혜리와 같은 표정을 지으며 셀카를 촬영해 웃음을 자아냈다. 절친 사이에서만 볼 수 있는 자연스러운 장난기가 팬들의 관심을 모았다.
사진을 본 팬들은 “세 사람 조합이 신선하다”, “진짜 친한 게 느껴진다”, “보기만 해도 즐거워 보인다” 등의 반응을 보였다.
한편 지수는 올해 3월 공개된 넷플릭스 시리즈 월간남친을 통해 시청자들과 만났다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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