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사회
가리왕산 휴양림 산책중 3m 아래 추락…70대 숨져
동아일보
업데이트
2026-06-25 13:13
2026년 6월 25일 13시 13분
입력
2026-06-25 12:34
2026년 6월 25일 12시 34분
이혜원 기자
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기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 뉴스1
강원 정선군의 한 휴양림 인근을 산책하던 70대가 3m 아래로 추락해 숨졌다.
25일 강원특별자치도소방본부 등에 따르면 전날 오후 9시 36분경 정선군 정선읍 회동리 가리왕산 휴양림 인근에서 김모 씨(78)가 산책로 3m 아래로 추락했다.
김 씨는 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.
경찰은 그가 발을 헛디뎌 추락한 것으로 보고 자세한 사고 경위를 조사 중이다.
#정선
#휴양림
#산책로
#추락
#사망
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
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