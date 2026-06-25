李대통령, 부산 어선 침몰 사고에 “가용 자원 총동원해 인명 구조”

이재명 대통령은 25일 부산에서 발생한 어선 침몰 사고를 보고받은 뒤 “가용한 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기할 것”을 지시했다고 청와대 강유정 수석대변인이 밝혔다.
울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시 10분경 부산 기장군 대변항 남동방 23해리(약 42.6㎞) 해상에서 79톤(t) 저인망 어선 ‘제3동아호’가 992t LPG가스운반선과 충돌한 뒤 전복됐다. 바다에 빠진 어선 승선원 8명(한국인 2명·인도네시아인 6명) 중 6명은 구조됐으며, 2명은 수색 중이다. 실종자들은 인도네시아 국적 30대로 알려졌다.
김민석 국무총리는 “해양수산부, 해양경찰청은 경비함정 및 수중수색 구조대원 등 가용 장비·인력을 총동원해 최우선적으로 인명을 구조하고, 정확한 승선원 확인을 통해 실종자 파악에도 최선을 다하라”고 당부했다.
이어 행정안전부, 국방부, 부산시, 울산시를 향해선 “해상구조에 동원 가능한 인력과 장비를 적극 지원해 현장 구조활동이 원활히 이뤄질 수 있도록 협조할 것”을 지시했다. 아울러 “현지 해상기상을 고려해 구조대원의 안전에도 만전을 기하라”고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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