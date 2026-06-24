백진희 “내 자신이 무서웠다”…만취 후 겪은 ‘블랙아웃’ 뭐길래

배우 백진희가 대학 시절 술에 취해 사라졌다가 다음 날 귀걸이와 반지, 팔찌까지 잃어버린 채 깨어났던 일화를 공개했다. 백진희는 당시 경험이 “너무 무서웠다”며 이후 술을 끊었다고 밝혔다. 전문가들은 이처럼 음주 후 기억이 끊기는 ‘블랙아웃’이 반복될 경우 알코올성 치매로 이어질 수 있어 주의가 필요하다고 본다.
23일 백진희의 유튜브에는 백진희가 대학 동기들을 만나 학창 시절 이야기를 나누는 영상이 올라왔다. 백진희는 술을 끊게 된 결정적인 사건을 언급했다.
백진희는 “그때 힘든 일이 있어서 이태원에서 친구들이랑 술을 마셨다. 정말 많이 마셨다. 마지막 기억이 4명에서 소주병이 8병까지 나왔다”며 당시를 떠올렸다. 이어 “그리고는 내가 사라졌다. 친구들이 난리가 났었다”고 말했다.
다음 날 상황은 더 황당했다. 백진희는 “눈을 떠보니 귀걸이, 반지, 팔찌까지 다 없어졌다. 택시비도 눈탱이를 맞아서 8만 원 넘게 나와 있었다”고 밝혔다. 친구들은 당시를 떠올리며 웃음을 터뜨렸지만, 백진희에게는 충격적인 경험이었다.
그는 “그때 내 자신이 너무 무서웠다”고 털어놨다. 결국 백진희는 “그 이후로 술을 끊었다”며고 말했다.
음주 후 기억이 끊기는 현상은 단순한 술자리 해프닝으로만 보기 어렵다. 미국 국립알코올남용·알코올중독연구소(NIAAA)에 따르면 알코올성 블랙아웃은 술에 취한 상태에서 일어난 일을 기억하지 못하는 현상이다.
술을 많이 마시면 기억을 단기 저장에서 장기 저장으로 옮기는 과정이 일시적으로 차단될 수 있다. 기억 형성에 관여하는 뇌 부위인 해마가 알코올의 영향을 받기 때문이다.
블랙아웃은 일부 기억만 끊기는 경우와 몇 시간 동안의 일이 통째로 기억나지 않는 경우로 나뉜다. 특히 공복 상태에서 술을 마시거나, 짧은 시간 안에 빠르게 마시거나, 폭음할 때 혈중알코올농도가 급격히 올라가면서 발생 가능성이 커진다. 수면제나 불안 완화제 등 일부 약물을 함께 복용한 경우에도 위험이 높아질 수 있다.
NIAAA는 블랙아웃이 기억에만 영향을 미치는 것은 아니라고 설명한다. 혈중알코올농도가 높은 상태에서는 충동 조절, 주의력, 판단력, 의사결정 능력도 크게 떨어질 수 있다. 이 때문에 블랙아웃은 부상이나 사고 등 다른 위험으로 이어질 가능성도 있다.
국내 의료계도 반복적인 블랙아웃을 위험 신호로 본다. 서울아산병원에 따르면 흔히 ‘필름이 끊긴다’고 표현하는 블랙아웃은 알코올성 치매의 주요 위험 신호 가운데 하나다. 이 현상이 반복되면 장기적으로 뇌 손상을 일으킬 수 있다.
알코올성 치매는 과도한 음주로 뇌가 반복적으로 손상되면서 발생한다. 알코올은 단기적으로 기억과 판단에 관여하는 신경전달물질을 교란하고 신경염증을 일으킬 수 있다. 장기적으로 과도한 음주가 이어지면 신경세포 손상과 뇌 위축으로도 이어질 수 있다.
알코올로 인한 뇌 손상은 기억력과 판단력 저하에만 그치지 않는다. 서울아산병원은 소뇌나 뇌간이 손상될 경우 손 떨림, 보행 시 비틀거림, 안구운동장애 같은 증상도 나타날 수 있다고 설명한다.
성격 변화도 알코올성 치매의 주요 증상으로 꼽힌다. 감정과 충동을 조절하는 전두엽이 알코올에 의해 손상될 수 있기 때문이다. 일반적인 치매와 달리 알코올성 치매는 비교적 초기부터 충동적이거나 폭력적인 성향이 나타날 수 있다. 술을 마신 뒤 공격적으로 변하거나 폭력성을 보인다면 단순한 주사로 넘기기보다 건강 이상 신호로 볼 필요가 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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