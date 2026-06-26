일찍 등교한 9살 여자 초등생, 학교 옥상서 추락

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 26일 12시 08분

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전북 전주시 한 초등학교 옥상에서 4학년 여학생이 추락했다.

경찰 등에 따르면 26일 오전 8시 8분경 전주시 덕진구 송천동의 한 초교 옥상에서 9세 학생이 화단으로 떨어졌다.

이 학생은 다리와 복부 등을 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 일찍 등교한 이 학생이 혼자 옥상에 올라간 것으로 파악했다. 현재까지 조사에서 학교 폭력 등이 확인되진 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 학생의 가족과 학교 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

#전주#초등학교#초등생#추락
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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