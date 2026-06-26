반도체·데이터센터 투자 효과…1분기 건설 계약 23% 늘어 74조

국토교통부는 올해 1분기(1~3월) 건설공사 계약액이 74조1000억 원이었다고 26일 밝혔다. 전년 동기(60조1000억 원) 대비 23.4% 증가했다.
민간부문 계약액은 49조 원으로 반도체 생산시설·데이터센터 등 사업 영향으로 지난해보다 35.6% 증가했고, 공공부문은 25조1000억 원으로 5% 늘어났다. 공종별로는 토목(산업설비·조경 포함) 계약액이 민간 산업설비 사업 증가로 35.8% 늘어난 29조 원이었다. 이 가운데 산업설비는 11조 원으로 159% 급증했고, 순수토목은 17조 원, 조경은 1조 원으로 각 6% 증가했다. 건축 계약액은 민간 공장 증설과 주택사업 영향으로 16.6% 증가한 45조1000억 원으로 집계됐다.
기업 규모별로는 상위 1∼50위 건설사의 계약액이 37조7000억 원으로 40.2% 증가했다. 101∼300위 기업의 계약액은 5조3000억 원으로 6.8%, 301∼1000위 기업은 6조5000억 원으로 24.9% 늘었다.
현장 소재지별 계약액은 수도권이 39조2000억 원으로 41.8% 늘어났지만, 비수도권은 34조9000억 원으로 7.8% 증가하는 데 그쳤다. 본사 소재지별 계약액은 수도권이 47조7000억 원으로 48.2% 증가한 반면, 비수도권은 26조3000억 원으로 5.4% 감소했다.
최근 10년간 건설공사 계약액은 2022년 2분기 82조7000억 원으로 최고치를 나타낸 뒤 2023년 3분기 45조5000억 원까지 감소했다가 회복세를 보이고 있다. 올해 1분기 계약액은 2022년 2분기 계약액의 89.6% 수준이다.
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