李지지율 51%, 취임후 최저치…與당대표 선호, 김민석 1위

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 26일 11시 19분

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부정평가 첫 40%대…1위는 민생-고환율, 부동산-선관위 순
與지지층 당대표 선호, 김민석 45%·정청래 24%·송영길 15%

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령의 국정지지율이 취임 후 최저치인 51%로 나타났다. 부정평가도 처음으로 40%대까지 올랐다.

26일 한국갤럽이 23∼25일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사해 발표한 6월 4주차 여론조사 결과(전화조사원 인터뷰 방식·95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 이 대통령의 국정 운영에 대해 ‘잘하고 있다’고 평가한 응답자는 51%였다. 이는 2주 전 조사보다 6%포인트 하락한 수치다.

‘잘못하고 있다’고 응답한 비율은 6%포인트 오른 41%로 나타났다. 부정평가가 40%대를 넘어선 것은 취임 후 처음이다.

직무 수행 부정 평가 이유로는 ‘경제/민생/고환율’(15%)가 가장 많았다. ‘부동산 정책’(10%)과 ‘부실·부정선거·선관위 문제’(10%) 등이 뒤를 이었다. 갤럽은 이와 관련해 “이번 주는 다시 경제와 부동산 이슈가 최상위에 자리했다”고 짚었다.

정당지지율은 더불어민주당 41%, 국민의힘 27%, 개혁신당 4%, 조국혁신당 2% 등의 순이었다. 민주당은 직전 조사와 같고 국민의힘은 2%포인트 하락했다.

민주당은 8월 17일 전당대회를 앞두고 있다. 차기 당대표 경선 선호 인물은 김민석 국무총리(26%), 정청래 전 대표(19%), 송영길 의원(13%) 순으로 나타났다. 더불어민주당 지지층 내에서는 45%가 김 총리를, 24%가 정 전 대표를, 15%가 송 의원을 지지했다.

#이재명#한국갤럽#국정지지율#더불어민주당#국민의힘
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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