윤승아 “김무열 안 우는 사람인데, 참교육 1위 소식에 펑펑”

배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’의 글로벌 흥행 소식을 들었던 순간을 떠올리며 아내 윤승아와 부둥켜안고 함께 눈물을 흘린 사연을 공개했다.
26일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 공식 SNS를 통해 김무열과 윤승아의 인터뷰 일부를 선공개했다. 영상에는 ‘참교육’이 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼 1위에 오른 뒤 두 사람이 느꼈던 감정을 전하는 내용이 담겼다.
김무열은 “처음 1위 소식은 감독님에게 전화를 받고 알게 됐다”며 “전화를 끊은 뒤 아내에게 ‘글로벌 1위 했대’라는 말을 하려고 했는데 너무 벅차 말이 나오지 않았고 눈물이 먼저 났다”고 당시를 회상했다.
그는 이어 “둘이 서로를 끌어안고 울었다”며 “앞으로 살아가면서 부부로 어려운 순간을 마주하더라도 그때 함께 흘린 눈물이 큰 힘이 될 것 같다. 오래 기억에 남을 순간”이라고 말했다.
윤승아 역시 김무열의 눈물을 처음 본 순간을 떠올렸다. 그는 “김무열은 원래 눈물을 잘 보이지 않는 사람이다. 우는 모습을 손에 꼽을 정도인데 ‘고맙다’고 말하며 처음으로 울더라”고 밝혔다.
이어 “배우 김무열의 시간을 오랫동안 곁에서 지켜봤기 때문에 더욱 감회가 남달랐다”며 “‘고생했다’는 말이 가장 먼저 떠올랐고, 가장 해주고 싶은 말이었다”고 전해 부부의 깊은 신뢰와 애정을 드러냈다.
김무열이 주연을 맡은 ‘참교육’은 무너진 교육 현장을 바로 세우기 위해 활동하는 교권보호국의 이야기를 그린 작품이다. 공개 이후 3주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼 1위를 기록하며 흥행을 이어가고 있다.
작품은 3주 차 기준 시청수 1180만 회와 누적 시청 시간 1억2620만 시간을 기록했으며, 한국을 비롯해 베트남, 대만, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등 19개 국가에서 1위를 차지했다. 또한 85개 국가의 TOP 10 순위에 이름을 올리며 글로벌 화제성을 입증했다.
한편 김무열이 출연하는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 오는 7월 1일 오후 8시 45분 방송된다.
배정한 기자 hani@donga.com
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