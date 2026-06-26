“청문회하느라 축구 안봐 수명 몇년 늘었을 것”…의원들 폭소

한성숙 청문회서도 거론된 축구
“축구협회 카르텔이 다 망쳐”
韓후보에 “히딩크처럼 돼 달라”
한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회 이틀째인 26일 대한축구협회 운영 논란이 청문회장에서 언급됐다.
이날 오전 국회에서 열린 한 후보자 인사청문회에서 무소속 최혁진 의원은 “대한민국에서 특정 카르텔이 권한을 독점하고 있기 때문에 구조 개혁을 해야 한다”는 취지로 말하며 축구협회 카르텔을 거론했다.
최 의원이 “생뚱맞을 수 있지만 어제 대한민국 축구에 대한 얘기도 좀 하겠다. 우리가 인사청문회를 하느라고 축구를 안 본 게 우리 수명을 몇 년 늘렸을지도 모르겠다”고 말하자 의원들의 웃음이 터져 나왔다. 전날 한국 축구대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 지며 32강 토너먼트 자력 진출에 실패했다.
최 의원은 “축구협회 카르텔이 대한민국 축구를 다 망치고 있다는 얘기가 나온다. 특정 대학에 들어가지 못하면 아무리 노력해도 국가대표가 되지 못한다는 얘기가 나온 지 수십 년이 됐다”고 지적했다.
이에 한 후보자는 “축구협회 관련된 부분은 제가 굳이 말씀드리지 않아도 온 국민이 굉장히 분노하며 말하고 있기 때문에 잘 해결될 것”이라고 했다.
인사청문특별위원장인 더불어민주당 백혜련 의원은 “저도 오늘 우스갯소리로 한 후보자에 대한 인사청문회가 아니라 (한국 축구대표팀) 홍명보 감독에 대한 청문회를 질의해야 하는 것 아니냐는 얘기를 들었다”며 “그럼에도 불구하고 우리는 국민의 눈높이에서 열심히 청문회를 하도록 하겠다”고 강조했다.
민주당 박선원 의원은 “축구 얘기가 나와서 말인데 (국가대표) 선수 출신 홍명보보다 지도자 출신 히딩크 감독이 나았겠다는 것”이라며 “한 후보자는 일반 관료, 또 우리가 흔히 봤던 교수 출신이 아닌 히딩크라서 대통령이 발탁한 것이라고 보고 있다”고 했다. 그러면서 한 후보자를 향해 “히딩크처럼 돼 달라”고 당부했다. 한 후보자는 “열심히 하겠다”고 답했다.
댓글 0