잠든 중국인 여성 관광객에 소변 본 일본인 기소

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 11일 09시 44분

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뉴스1
부산의 한 숙소에서 중국인 여성 관광객에게 소변을 본 혐의를 받는 30대 일본인이 기소됐다.

부산지검 여성아동범죄조사부(부장검사 이은윤)는 11일 강제추행 등의 혐의로 37세 일본인을 불구속 기소했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 해당 일본인은 지난달 15일 부산진구의 한 게스트하우스 다인실에서 잠을 자던 22세 중국인 여성의 발과 여행 가방 등에 소변을 본 혐의를 받는다.

해당 중국인은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 이 사실을 알렸고 중국 현지에서도 해당 일본인에 대한 비난 여론이 들끓었다.

검찰 관계자는 “피고인에게 죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 만전을 기할 것”이라고 했다.

#게스트하우스#강제추행#기소#관광객#소변
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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