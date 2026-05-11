조국 “우리가 더 민주당스러워” 김용남 “범죄자에 알레르기성 반감”

평택을 재보선 범여권 신경전
曺 “與후보보다 노무현정신 부합”
金 “전부 무죄 받은 것처럼 행세”
경기 평택을 국회의원 재선거를 두고 범여권 내 신경전이 격화되고 있다. 조국혁신당 후보인 조국 대표가 ‘민주당 정통성’을 강조하며 여당 지지층을 끌어모으자 더불어민주당 후보인 김용남 전 의원이 “범죄자에 대한 알레르기성 반감이 있다”고 맞서면서다.
김 전 의원은 8일 경기 평택시청에서 열린 기자간담회에서 조 대표와의 단일화 여부에 대한 질문에 “(단일화는) 안 할 것 같다”며 이렇게 말했다. 그러면서 “입시 비리 등으로 실형을 확정받은 분이 마치 전부 무죄를 받은 것처럼 행세하지만 어떤 잘못으로 징역 2년 확정 판결을 받았는지 유권자들은 잘 알고 있을 것”이라고 했다. 조 대표를 ‘범죄자’로 규정하며 완주 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.
조 대표는 앞서 2일 전남 담양에서 진행된 광주전남 지방선거 후보 공천장 수여식에서 “조국혁신당은 호남에서 훨씬 더 민주당스러운 정당이다. 민주당 후보보다 훨씬 민주당답고 노무현 정신에 훨씬 부합하는 분들”이라고 강조하는 등 ‘민주당 정통성’을 강조하는 전략을 펼치고 있다. 현재 조 대표를 중심으로 친노(친노무현), 친문(친문재인) 등 기존 지지층이 결집하고 있기 때문이다.
반면 국민의힘과 개혁신당을 거쳐 민주당에 들어온 김 전 의원은 친명(친이재명)과 ‘뉴이재명’ 세력이 지지하는 양상을 보이고 있다. 국민의힘 탈당 후 민주당에 입당한 이언주 최고위원은 10일 “김 전 의원 같은 민주보수 스펙트럼이 당내에서 잘 흡수되고 활용되어야만 부산·울산·경남이나 서울 선거 같은 중도 외연 확장이 필요한 선거에 유리한 국면이 조성될 수 있다”고 했다.
김 전 의원의 발언을 두고 민주당 내에선 갑론을박이 이어졌다. 친명계 김지호 전 대변인은 8일 “합당 얘기까지 나오는 마당에 같은 이념을 가진 식구라면 선을 지켜야 한다. 자기 마음대로 할 것 같으면 무소속으로 나가야 된다”고 지적했지만, 몇 시간 후 “다소 과한 표현을 사용했다”며 사과했다. 갈등이 확산될 조짐이 보이자 민주당 지도부는 ‘공정 선거 조사 특별위원회’를 설치해 진화에 나섰다. 특위 위원장을 맡은 조승래 사무총장은 10일 국회에서 기자간담회를 열고 “당원이 다른 당 후보를 지원하는 게 확인될 경우 단호하게 조치하는 게 필요하다는 의견이 있었다”며 “신상필벌을 명확하게 하겠다”고 했다. 박지혜 대변인은 서면 브리핑에서 조 대표를 향해 “민주당 후보가 아님에도 가장 민주당스러운 후보를 자처하고 민주당 후보를 향해 네거티브 공세를 펼치는 것은 납득하기 어려운 자기 모순”이라고 했다.
민주당의 집중 견제에 조국혁신당은 총력전에 나섰다. 조국혁신당은 10일 오전 평택에서 열린 현장의원총회에서 ‘평택지원특별법’ 전면 개정을 당론으로 추진하는 한편으로, 소속 의원 11명이 평택을 지역 8개 읍면동 현안을 나눠 관리하는 ‘일석십삼조 의원자봉단’을 출범시켰다.
댓글 0