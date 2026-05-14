“상가에 새 날아들어” 신고…잡고보니 천연기념물 황조롱이

경북 포항의 한 아파트 상가에 천연기념물(323-8호)인 황조롱이 한 마리가 날아들어 포획됐다.
14일 포항북부소방서에 따르면 전날 오후 6시 32분경 포항 북구 양덕동 한 상가에 ‘새 한 마리가 가게로 날아들어 왔다‘는 신고가 접수됐다.
신고받고 출동한 119대원들은 어린 황조롱이를 포획한 뒤 확인한 결과 해당 개체는 천연기념물인 황조롱이로 판명됐다.
황조롱이는 날개를 다쳐 현재 동물병원에서 치료받고 있는 것으로 알려졌다. 소방은 황조롱이를 포항시에 인계했다.
황조롱이는 소형 맹금류로, 도시의 건물이나 산 지역에서 번식하는 텃새다. 1982년 천연기념물로 지정, 보호를 받고 있다. 최근에는 서식지가 파괴되면서 아파트 고층 베란다나 공원 등 도심에서도 자주 목격된다.
지난 1월에는 유리 외벽 고층건물이 밀집한 부산 해운대구의 도심에서 천연기념물 황조롱이 1마리가 구조돼 소방에 인계됐다.
당시 부산정보산업진흥원 직원은 해운대구 센텀벤처타운 1층 주차장에서 황조롱이 1마리가 쓰러져 있는 것을 발견했다.이 직원은 현장을 확인한 뒤 해운대소방서 센텀119안전센터에 즉시 인계했다. 현장 정황상 건물 외벽이나 유리면에 충돌한 뒤 추락했을 가능성이 제기된 것으로 전해졌다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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