피곤한데 잠이 안 온다?…‘두 가지 성분’ 함께 먹으면 꿀잠

피곤하지만 쉽게 잠들지 못하거나 밤새 얕은 잠을 반복하는 현대인들 사이에서 마그네슘과 멜라토닌을 함께 섭취하는 방법이 새로운 수면 관리 대안으로 주목받고 있다. 전문가들은 두 성분이 서로 다른 방식으로 작용하며 수면의 질 개선에 상호 보완 효과를 낼 수 있다고 설명한다.
12일(현지시간) 레이니 영킨 영양 전문가는 미국 건강·영양 전문 매체 ‘이팅웰(EatingWell)’을 통해 “마그네슘은 신체의 이완을 돕고 멜라토닌은 수면 타이밍을 조절하는 역할을 한다”고 밝혔다.
그는 “마그네슘이 신경계의 흥분을 가라앉히고 근육을 이완시키며 멜라토닌은 우리 몸에 잠잘 시간임을 알리는 신호를 보낸다”고 설명했다.
마그네슘은 체내 300개 이상의 생화학적 반응에 관여하는 필수 미네랄로, 신경세포의 흥분성을 낮추고 생체 시계와 수면 주기를 조절하는 역할을 한다. 마그네슘 권장 섭취량을 채우지 못할 경우 이것이 수면 장애의 직접적인 원인이 된다는 것이다.
멜라토닌은 대표적인 수면 관련 호르몬이다. 주변 환경이 어두워지면 뇌에서 분비돼 심부 체온을 낮추고 자연스럽게 잠들 수 있도록 돕는다. 동시에 강력한 항산화 작용을 통해 수면의 질을 떨어뜨리는 산화 스트레스 감소에도 관여하는 것으로 알려져 있다.
두 성분을 함께 복용했을 때의 효과는 일부 연구에서도 확인됐다. 4주 동안 1.9mg의 멜라토닌과 200mg의 마그네슘을 함께 복용했을 때 수면 효율과 총 수면 시간이 개선됐으며 입면 시간이 단축됐다.
특히 다낭성 난소 증후군(PCOS)을 앓는 여성들의 경우 두 성분을 병용하면 수면의 질뿐만 아니라 콜레스테롤과 혈당 수치도 함께 개선됐다.
다만 전문가들은 영양제를 무조건적인 해결책처럼 받아들여선 안 된다고 강조한다.
임산부나 수유부, 만성 신장 질환자, 혈액 희석제 복용자는 섭취 전 반드시 전문가와 상의해야 한다. 영킨 영양 전문가는 영양제에 의존하기 전 카페인 섭취 제한이나 수면 전 휴대폰 보는 시간을 줄이는 등 생활 습관 교정이 우선되어야 한다고 조언했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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