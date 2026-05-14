6세 아들 손잡고 정상회담장 누빈 머스크… “미쳤다” “귀엽네” 시끌

도널드 트럼프 미국 대통령의 방중에 동행한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 14일(현지 시간) 여섯 살 아들 엑스(X)를 정상회담 장소에 데리고 나타나 이목을 끌었다. 엑스는 머스크가 2020년 캐나다 가수 그라임스와의 사이에서 낳은 아들이다.
이날 X 등에는 머스크 CEO와 그의 아들을 담은 영상이 빠르게 펴져 나갔다. 영상 속에서 머스크는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담이 열린 베이징 인민대회당에 아들을 데리고 나타났다. 엑스는 중국식 조끼를 입고 아버지의 손을 잡은 채 시종일관 밝은 표정을 지었다.
머스크 CEO는 미국 정부 관계자들과 찍은 기념촬영에도 아들과 함께 했다. 그는 아들을 어깨 위로 올려 무등을 태운 채 사진 촬영에 나섰다. 또 아들에 대해 “우리 아들은 만다린어(중국 표준어)를 배우고 있다”는 글도 X에 남겼다.
X 이용자들은 관련 영상에 “머스크가 머스크 다운 짓을 하고 있다”, “아이가 너무 귀엽다” 등의 반응을 올렸다. 다만 “여섯 살짜리 아이를 소품처럼 전시하는 것은 정말 미친 짓”이라는 비판도 있었다.
머스크는 이날 정상회담 행사에서 양국 정상을 제외한 인사 중 가장 주목을 받았다. 특히 만찬장에서는 중국 측 인사들이 잇달아 머스크 자리에 찾아와 사진 촬영을 요청하거나 ‘셀카’를 찍고 돌아갔다. 이에 머스크는 다소 피곤한 듯한 표정을 지어보이기도 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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