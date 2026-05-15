정청래 “장동혁이 與전략자산이란 말도…국힘 제정신 차리길”

“국힘 선대위, 정책-비전-인물-소통-양심 5無”
더불어민주당 정청래 대표는 15일 국민의힘이 ‘국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회’를 출범한 데 대해 “공천도 ‘윤 어게인(again)’ 공천, 내란부활 공천을 일삼더니 선거 운동도 네거티브 남 탓으로 도배하려나 보다”라며 “정말 답답할 노릇”이라고 비판했다.
정 대표는 이날 제주시에 있는 위성곤 제주지사 후보 선거사무소에서 현장 선대위 회의를 열고 “국민은 선거운동 기간에라도 대한민국의 미래 비전, 우리 지역의 발전 정책, 내 삶에 도움이 되는 민생 공약 등을 찾아보며 정치 효능감을 느끼고 싶어 할 텐데 (국민의힘은) 국민이 무엇을 바라는지 모르나 보다”라고 지적했다.
이어 국민의힘 선대위에 대해 “5무 선대위”라며 “정책도 없고, 비전도 없고, 인물도 없고, 소통도 없고, 양심도 없다. 민심과 동떨어진 국민의힘 문법에 참 기가 막힐 따름”이라고 말했다.
그는 “저희로서는 불리할 것은 없다”면서도 “일각에선 ‘야당 복이 있다, (국민의힘) 장동혁 대표는 민주당의 전략자산이다’ 이런 말들을 하는데 저는 그렇게 생각하지 않는다. 그것이 민주당에 설령 조금이라도 유리할지라도 야당이 건강해야 여당도 긴장감을 갖고 건강해질 수 있다”고 했다.
그러면서 “장 대표가 있는 국민의힘이 망가지는 것을 원하지 않는다. 정상화되면 좋겠다. 제정신을 차렸으면 좋겠다”며 “저희와도 선의의 경쟁을 했으면 좋겠다. 진짜 국민의힘이 대한민국 국민이 느끼는 건강한 상식적인 정당으로 거듭났으면 좋겠다”고 말했다.
정 대표는 제주에서 선대위 회의를 연 것과 관련해선 “제주 선대위만큼은 4·3 선대위라고 부르고 싶다”며 “4·3에 대한 아픔, 눈물, 한을 잊지 않는 민주당이 되겠다”고 했다.
위 후보에 대해선 “지난해 예산 정국 때 위 후보가 나를 찾아와서 ‘제주도 AX(인공지능 전환) 예산 반드시 해달라’고 했다. 예산 정국이 끝나가는데도 끝까지 포기하지 않고 제 바짓가랑이를 잡으며 ‘꼭 해야 한다’고 해서 제주도에도 AX 대전환에 대한 사업을 시작할 수 있는 계기를 마련하지 않았나 생각한다”고 했다.
정 대표는 전날 울릉도를 방문한 것과 관련해선 “당 대표가 왜 뜬금없이 울릉도에 갔냐고 뭘 모르고 비판하는 언론도 있던데 울릉도에도 지금 3파전이 치열하게 벌어지고 있다”고 밝혔다.
그러면서 “현직 (울릉)군수가 국민의힘 공천을 못 받고 무소속으로 나왔고 저희는 울릉도에서 4선 군의원 한 분을 영입해 후보로 내세웠다”며 “국민의힘 후보도 나와서 누가 이길지 한 치 앞을 모르는 혼전 양상이라 어제 울릉도에 가서 힘을 많이 실어드리고 왔다”고 설명했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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