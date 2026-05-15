본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
치매노인, 이웃집 들어갔다 대형견에 물려 중상…구하려던 딸-손녀도 부상
동아일보
업데이트
2026-05-15 15:22
2026년 5월 15일 15시 22분
입력
2026-05-15 15:12
2026년 5월 15일 15시 12분
최재호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260515/133930175/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
기사와 상관없는 이미지. 게티이미지뱅크
일가족 3명이 이웃집 대형견에 물려 중경상을 입었다.
15일 제주소방안전본부에 따르면 전날 오후 10시 18분경 제주 서귀포시 중문동에 있는 한 주택에서 ‘이웃집 대형견에 물렸다’는 내용의 신고가 접수됐다.
이 사고로 70대 남성 1명이 목 부위를 물려 중상을 입었고, 남성의 40대 딸과 10대 손녀가 각각 팔을 물려 경상을 입은 것으로 알려졌다. 이후 남성은 병원에 입원했고 딸과 손녀는 응급처치 후 귀가한 것으로 전해졌다.
조사 결과 치매를 앓던 남성은 이웃집 마당에 들어갔다가 개에 물렸고, 딸과 손녀는 현장에 들어가 상황을 저지하던 중 사고를 당한 것으로 전해졌다.
당시 개는 이웃집 마당에 묶여 있었던 것으로 조사됐다.
경찰은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.
#개물림
#중경상
#제주소방안전본부
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
삼성전자 “쟁의행위, 직원 자유의사에 따라 결정돼야”…내부 공지
2
“중국서 받은 물품 모두 버려라”…美, 에어포스원 초강력 보안
3
[단독]삼성 파업 위기… 정부 ‘긴급조정권 발동’ 물밑작업 속도
4
정부가 예금 뺏어갈라? 러시아인이 ‘은행 대신 유리병’ 찾는 이유[딥다이브]
5
70세 법무사 합격… 인생 가시밭 헤친 소년 번데기 장수[은퇴 레시피]
6
‘중금속 개미’를 디저트에 솔솔 뿌려 팔아…미슐랭 2스타 기소
7
“美 반도체 산업을 훔쳐갔다” 중국 다녀온 트럼프, 대만에 화살
8
“中서 받은 물건 모두 버리고 타라”…美방중단 귀국길 ‘철통 보안’
9
기초단체장 3명-지방의원 510명 ‘무투표 당선’…단체장은 모두 與
10
“내가 패륜 살인자인가요?” 대만 사형수가 묻다[책의 향기]
1
李 초6때 담임, 카네이션 받고 “어떤 교사가 이런 영광을” 눈시울
2
배현진, 장동혁 향해 “뒤늦게 집착하는 남친 보는 듯”
3
초등생이 20분간 교사 폭행…의자 던지고 주먹-발길질
4
삼전 사장단 “국민께 사과…노조는 운명공동체, 대화 나서달라”
5
삼전 노조 “사측 교섭위원 교체하고 입장 변화 보여야 교섭 재개”
6
“中서 받은 물건 모두 버리고 타라”…美방중단 귀국길 ‘철통 보안’
7
김종혁 “한동훈이 박민식에 양보하면 복당 검토? 웃기시네”
8
한동훈 “與가 두려워하는건 나…승리해 공소취소 폭주 박살내겠다”
9
[단독]삼성 파업 위기… 정부 ‘긴급조정권 발동’ 물밑작업 속도
10
정원오 “당선땐 2조5000억 지역상품권 발행” 공약 발표
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
삼성전자 “쟁의행위, 직원 자유의사에 따라 결정돼야”…내부 공지
2
“중국서 받은 물품 모두 버려라”…美, 에어포스원 초강력 보안
3
[단독]삼성 파업 위기… 정부 ‘긴급조정권 발동’ 물밑작업 속도
4
정부가 예금 뺏어갈라? 러시아인이 ‘은행 대신 유리병’ 찾는 이유[딥다이브]
5
70세 법무사 합격… 인생 가시밭 헤친 소년 번데기 장수[은퇴 레시피]
6
‘중금속 개미’를 디저트에 솔솔 뿌려 팔아…미슐랭 2스타 기소
7
“美 반도체 산업을 훔쳐갔다” 중국 다녀온 트럼프, 대만에 화살
8
“中서 받은 물건 모두 버리고 타라”…美방중단 귀국길 ‘철통 보안’
9
기초단체장 3명-지방의원 510명 ‘무투표 당선’…단체장은 모두 與
10
“내가 패륜 살인자인가요?” 대만 사형수가 묻다[책의 향기]
1
李 초6때 담임, 카네이션 받고 “어떤 교사가 이런 영광을” 눈시울
2
배현진, 장동혁 향해 “뒤늦게 집착하는 남친 보는 듯”
3
초등생이 20분간 교사 폭행…의자 던지고 주먹-발길질
4
삼전 사장단 “국민께 사과…노조는 운명공동체, 대화 나서달라”
5
삼전 노조 “사측 교섭위원 교체하고 입장 변화 보여야 교섭 재개”
6
“中서 받은 물건 모두 버리고 타라”…美방중단 귀국길 ‘철통 보안’
7
김종혁 “한동훈이 박민식에 양보하면 복당 검토? 웃기시네”
8
한동훈 “與가 두려워하는건 나…승리해 공소취소 폭주 박살내겠다”
9
[단독]삼성 파업 위기… 정부 ‘긴급조정권 발동’ 물밑작업 속도
10
정원오 “당선땐 2조5000억 지역상품권 발행” 공약 발표
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
퇴근 빨라진 아빠들…맞벌이 가사·돌봄 격차 77분 줄었다
[책의 향기]“내가 패륜 살인자인가요?” 대만 사형수가 묻다
국힘 “정원오 성매매 강요 의혹 해명하라”… 鄭 “네거티브 허위조작, 법적 책임 묻겠다”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0