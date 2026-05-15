초등생이 20분간 교사 폭행…의자 던지고 주먹-발길질

상담실서 지도중 3층 창문 탈출 저지당하자 폭행
제주의 한 초등학교에서 학생이 교사를 폭행해 교육 당국이 조사에 착수했다.
교사 전치 2주 상해…불안-우울증상 정신과 치료
15일 제주교사노동조합에 따르면 지난달 중순경 제주시 한 초등학교 내 상담실(위클래스)에서 고학년 학생이 교사를 20여 분간 폭행했다.
당시 이 학생은 다른 학생과의 갈등으로 상담실에서 분리 지도를 받던 중 갑자기 물건을 던지고 3층 창문 밖으로 탈출하려 했던 것으로 알려졌다. 교사가 이를 제지하자, 학생은 교사를 향해 주먹질과 발길질을 하고 의자를 던진 것으로 파악됐다. 학생의 폭행은 다른 교사들이 현장에 도착하기까지 약 20분간 이어졌다.
교사는 전치 2주의 상해를 입은 것으로 전해졌다. 아울러 불면·불안·우울 증상으로 정신과 치료도 받는 등 병가 중이다.
이번 사건은 피해 교사의 심의 요청으로 제주시교육지원청 지역교권보호위원회에 접수됐다.
피해 교사는 제주교사노조를 통해 “나와 같은 피해가 반복되지 않길 바란다”며 “학생이 자기 행동을 반성할 수 있도록 올바른 교육적 조치가 이뤄지고, 교사의 사명과 책임이 방치되지 않는 안전한 교육 환경이 만들어지길 바란다”고 밝혔다.
제주교사노조는 “사건이 벌어진 위클래스는 학생의 정서적 회복을 위한 공간이자 교사의 안전이 보장돼야 할 공간”이라며 “이번 사건은 분리 조치된 학생을 교사 1명이 1대1로 감당해야 하는 현재의 구조에 명백한 한계가 있음을 보여준다”고 지적했다.
이어 “스승의 날까지 많은 교사들이 정신과 치료를 받는 지금의 현실을 규탄하며 교육 당국의 적극적인 교육활동 보호정책 마련을 강력히 촉구한다”고 강조했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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