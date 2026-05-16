노홍철, 유튜브서 “이유없이 맞은 뒤 압구정 현대 50평대 이사, 산 뒤 4억 하락”

지난 15일 유튜브 채널 ‘노홍철’에는 ‘노홍철 깜짝 놀란 요즘 청년들 현실적인 월세살이’라는 제목의 영상이 공개됐다.
해당 영상에서 노홍철은 “방송을 시작하고 열심히 일해서 압구정 현대 아파트를 샀다, 30평대를”이라며 “지금처럼 비싸진 않았다”라고 말문을 열었다.
이어 그는 2008년 자신이 거주하던 아파트에서 괴한에게 습격당한 사건을 언급, “그러다 돈을 모으는데 내가 초중고를 압구정에서 나와 거기에 친구들이 있으니까 현대아파트로 갔고, 그때 살다가 두들겨 맞았다, 테러를 당했다”라며 “근데 내가 맞을 이유가 없어서 그때 (가해자가) 정신이 아프다고 생각은 못 하고 오해가 있는 줄 알았다, 나를 정말 죽일 듯이 때렸다, 진짜 피가 철철 났으니까”라고 회상했다.
그러면서 “나중에 경찰 출동하고 이러면서 진정이 되고 주변에서 ‘이사 가라, 보안이 좀 철저한 데로 가라’라고 해서 ‘어디 갈까’ 하다가 그때 또 일을 열심히 해서 평수를 넓혀서 다른 집을 샀다 (현대 아파트 50평대의) 다른 데를”이라고 설명했다.
노홍철은 “그 집이 훗날 이제, 너무 안타까웠다”라고 말했고, 제작진이 “뜨기 전에 팔았냐”라고 물었다. 이에 “거기 사는데 나는 뭐만 사면 떨어지지 않나”라며 “그때 내가 되게 싸다고 잘 샀다고 생각했는데 내가 사고 한 4억 원이 떨어졌다”고 밝혔다.
이어 “그리고 실은 그때 내가 부모님께 집을 사드릴 테니 12층 사시고 내가 11층 살자 했는데 엄마 아빠가 살던 집 동네에 친구들이 생긴 거다”라며 “우리 엄마 성격이 나랑 비슷해서, 부녀회장 하고 난리가 났는데, 집을 사주겠다는데 너무 싫다고 했다, 그때 그 집만 샀더라도, 지금 90억 넘더라”며 씁쓸해했다.
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