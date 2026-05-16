출근 않고 홀로 북한산 오른 실종 여성, 28일 만에 숨진 채 발견

서울 북한산에 오른 뒤 행방이 묘연해진 50대 여성이 숨진 채 발견됐다. 실종 신고 28일 만이다.
16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오전 서울 북한산 노적봉 아래에서 여성의 시신 1구가 발견됐다. 신원 확인 결과 실종 상태였던 김모 씨(52)으로 밝혀졌다.
서울 송파경찰서는 약 한 달 전인 지난달 17일 오전 11시 28분경 “아내가 실종된 것 같다”는 남편의 신고를 접수하고 김 씨를 수색해왔다.
남편은 사건 당일 오전 9시경 아내의 직장으로부터 “출근하지 않았다”는 연락을 받고 가족과 함께 주변을 수색하다 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 김 씨가 자전거를 타고 집을 나선 뒤 서울 광진구 강변역 인근에 자전거를 세워둔 정황을 확인했다. 이후 경찰은 김 씨가 지하철을 통해 서울 강북구 북한산 인근으로 이동한 것으로 추정했다.
사건 당일 국립공원 CCTV에는 김 씨 도선사 인근에서 용암문 방향으로 올라가는 모습이 담긴 것으로 전해졌다.
경찰은 시신을 유족에게 인도하는 한편, 정확한 사망 경위를 조사 중이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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