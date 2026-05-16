“美 반도체 산업을 훔쳐갔다” 중국 다녀온 트럼프, 대만에 화살

15일 폭스뉴스 인터뷰서 밝혀
“100% 관세 부과했다면 떠나지 않았을 것
대만에 무기 판매? 승인 할수도 안 할 수도”
양안 갈등엔 “대만, 좀 진정하는 게 현명” 경고
시진핑 만난 뒤 美 대만 정책 바뀌나 촉각
베이징에서 미국-중국 정상회담을 마치고 귀국한 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지 시간) “대만이 우리 반도체 산업을 훔쳐 갔다(Taiwan stole our chip industry)”고 말했다. 그러면서 “대만의 반도체 제조사들이 모두 미국으로 오면 좋겠다”고 했다. 트럼프 대통령은 경제, 무역 등에서 시진핑 중국 국가주석과의 관계 강화를 도모해 왔고, 시 주석은 앞선 정상회담에서 대만 문제는 중국의 ‘레드 라인’임을 명확히 경고했다. 이번 회담을 계기로 미국의 대만 정책에 변화가 생길지 관심이 쏠린다.
트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 대만 반도체가 발전한 이유가 미국의 전임 대통령들이 반도체 분야에 관세를 부과하지 않았기 때문이라고 주장했다. 그는 “만약 우리 대통령 중 한 명이 반도체에 100% 관세를 부과했다면 그들(대만)은 절대 떠나지 않았을 것”(If we would have had one of our presidents put 100% tariff on chips, they would have never left)이라고 했다.
그러면서 “우리는 반도체 산업을 잃었지만 모두 돌아오고 있다”고 말했다. 그는 자신이 임기를 마칠 시점에 세계 반도체 산업의 40~50%가 미국에 있길 바란다고도 했다.
대만의 독립 의지에 대해선 “‘미국이 우리를 밀어주니 독립하자’고 말하는 상황은 원하지 않는다”며 반대 의사를 내비쳤다. 이어 “대만은 조금 진정하는 게 현명할 것”(Taiwan would be very smart to cool it a little bit)이라고 경고했다.
트럼프 대통령의 이날 발언은 대만 입장에서는 날벼락이 될 수도 있다는 관측이 나온다. 대만은 미중 정상회담 전부터 트럼프 대통령의 ‘입’을 주시해 왔다. 트럼프 대통령은 베이징에 머무는 기간 대만에 대해 가타부타 별 언급을 하지 않았는데, 워싱턴에 복귀한 뒤 발언을 쏟아냈다. 대부분이 대만에 호의적이지 않은 내용이라 중국과 대립 중인 대만 입장에서는 위기감이 깊어질 것으로 보인다.
대만 무기 판매 여부는 중국과의 ‘협상 카드’로 쓰겠다는 의중도 내비쳤다. 트럼프 대통령은 “그것은 우리에게 매우 좋은 협상 칩이며, 120억 달러(약 17조9000억 원)에 달하는 상당히 많은 무기”라고 밝혔다. 판매 승인 여부에 대해선 “아직 승인하지 않았다”며 “승인할 수도 있고, 안 할 수도 있다”고 말했다. 그러면서 “나는 (승인을) 일시 보류하고 있다. 그것은 중국에 달려 있다”며 중국에 공을 넘겼다.
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