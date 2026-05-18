李 “5·18 정신, 반드시 헌법 전문에 수록되도록 최선”

광주서 열린 5·18 기념식 참석
이재명 대통령이 5·18 민주화운동 기념식에서 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “정치적 이해관계를 초월한 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 것만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청드린다”고 했다.
“전남도청을 K-민주주의 성지 만들고
민주유공자 직권등록 제도도 마련”
이 대통령은 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 기념식에서 “국민 주권을 증명한 원동력이자 대한민국 현대사의 자부심인 5월 정신이 우리 사회에 더 단단하게 뿌리내릴 수 있도록 5⸱18민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당하게 새겨야 할 것”이라고 말했다.
이 대통령은 기념사에서 “국가 폭력의 짙은 상흔을 딛고 상생과 통합의 정신으로 자라난 마흔여섯 번째 맞이하는 오월”이라며 “칠흑 같은 어둠 속에서도 끝내 빛을 찾아 고개를 드는 봄꽃들처럼 더 나은 세상을 바라는 광주의 열망은 결코 꺾이지 않았다”고 했다.
이어 “감추려 할수록 진실은 더욱 선명해졌고 숨기려 할수록 오월 정신은 더 넓게 더 멀리 퍼져갔다”며 “마침내 오월은 진실과 정의의 편에 서고자 하는 수많은 양심들로 되살아났다”고 했다.
그러면서 “다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤 오늘의 산 자들을 구했다”며 “산자가 죽은 자의 부름에 응답했고 먼저 떠난 이들이 절망 앞에 선 현재를 일으켜 세웠다”고 했다.
이 대통령은 “분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼 2024년 위대한 대한국민들도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다”며 “1980년 5월 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 대동세상은 2024년 12월 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 빛의 혁명으로 부활했다”고 했다.
그러면서 “12월 3일 내란은 아직 끝나지 않은 오월의 질문이었다”며 “민주주의를 완성하는 힘은 오직 주권자의 간절한 열망과 실천으로부터 나온다는 것을 우리는 다시 한번 뼈저리게 현장에서 확인했다”고 했다.
이 대통령은 “오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해낼 수 있도록 국민주권정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우할 것”이라고 했다.
먼저 이 대통령은 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “광주시민과 전남도민을 넘어 대한국민 여러분의 변함없는 지지와 성원도 당부드린다”고 했다.
또 이 대통령은 “오늘 정식 개관하는 이곳 전남도청을 세계시민들이 함께 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아있는 성지로 만들어 내겠다”고 했다.
이 대통령은 “전남도청은 불법적 국가폭력에 맞선 최후의 시민 항쟁지였다”며 “전남도청에 오롯이 새겨진 희생과 연대의 정신이 대한민국 공화정의 자부심이자 미래 세대의 가치로 계승될 수 있도록 정부가 적극적으로 뒷받침하겠다”고 했다.
이 대통령은 “단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 ‘5·18 민주유공자 직권등록 제도’를 마련하겠다”고도 했다.
이 대통령은 “이곳에 오기 전 들렀던 국립 5·18민주묘지에는 계엄군의 총탄에 쓰러진 고(故) 양창근 열사가 잠들어 계셨다”며 “짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 그 오월의 소년은 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직도 5·18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다”고 했다.
그러면서 “이제 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다”며 “불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록 국가가 끝까지 책임을 다하겠다”고 했다.
이 대통령은 “빛나는 5·18 정신이 역사의 굽이굽이마다 우리 대한민국을 새로운 변화와 희망의 길로 이끌었고 이제 광주와 전남의 통합이라는 새로운 도전으로 이어지고 있다”며 “광주와 전남이 함께 맞잡은 손이 상생과 공존의 새로운 이정표로 우뚝 서고 균형발전이라는 희망의 역사를 다시 써 내려갈 것”이라고 했다.
이 대통령은 “오월의 기억과 5·18 정신은 결코 과거의 유산이 아니다”라며 “불의에 단호히 맞서는 용기이자 위기를 함께 넘어서는 연대이며 더 나은 내일을 향한 희망의 이름”이라고 했다.
그러면서 “국민주권정부는 5·18 정신을 충실하게 이어받아 광주가 그토록 절절하게 꿈꾸었던 ‘국민이 주인인 나라’를 향해 담대하게 나아 가겠다”며 “오월 광주가 남긴 자유와 평등, 통합의 힘으로 지금의 위기를 이겨내고 더 영광스럽고 더 빛나는 미래를 물려줄 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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