‘국민연금 감액’ 대폭 완화…월소득 519만원까지 전액 지급

노인 근로의욕 저하 지적에 내달 개편
고령층의 근로 의욕을 꺾어왔던 국민연금 감액 기준이 다음 달부터 대폭 완화된다. 월 소득 519만 원까지는 연금이 전액 지급되며, 지난해 감액됐던 연금도 환급받을 수 있게 된다.
기존 ‘319만원 이상’에서 200만원 올려
18일 보건복지부와 국민연금공단에 따르면 지난해 11월 국회 본회의를 통과한 국민연금법 개정안이 다음 달 17일부터 시행된다. 개정된 법에 따르면 노령연금 수급자가 소득 활동을 해도 월 519만 원까지는 연금이 전혀 감액되지 않는다. 기존에는 최근 3년간 전체 가입자의 월평균 소득인 ‘A값’(올해 기준 319만 원)을 초과하면 감액 대상이 됐다.
실제로 2024년 약 13만7000명의 수급자가 근로소득 때문에 총 2429억 원의 연금을 감액당했다. 경제협력개발기구(OECD)도 2019년부터 한국의 엄격한 연금 감액 제도가 노인들의 노동 의욕을 저해한다며 지속해서 개선을 권고해 왔다.
이번 개정으로 감액 기준선이 크게 높아진다. ‘A값’에 200만 원을 더한 월 519만 원까지는 소득공제가 적용돼 이 범위 내에서는 연금이 전혀 깎이지 않는다. 공식 시행일은 다음 달 17일이지만 국민연금은 올 1월 1일부터 개정 기준을 선제적으로 적용하고 있다.
지난해 소득 기준을 넘어서 감액됐던 연금도 소급해 환급할 계획이다. 이번 제도 개편으로 향후 5년간 약 5356억 원의 추가 재정이 투입될 전망이다.
아울러 이번 개정안에는 연금이 부당하게 지급되는 것을 막기 위한 장치도 포함됐다. 가족을 살해하거나 부양 의무를 심각하게 저버려 상속권을 상실한 이른바 ‘패륜 유족’에게는 유족연금, 미지급 급여, 반환 일시금 등 모든 급여 지급이 전면 차단된다. 부당 수령이 발생할 경우 전액 환수 조치가 이뤄진다.
이호 기자 number2@donga.com
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