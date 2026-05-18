광주 간 장동혁 “李-與에 5·18은 권력 도구”…故문재학 열사母 “張, 올 자격 없어”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 18일 14시 54분

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장동혁 국민의힘 대표가 18일 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 열리는 광주 동구 5·18민주광장으로 들어서고 있다. 2026.5.18 광주=뉴스1
장동혁 국민의힘 대표가 18일 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 열리는 광주 동구 5·18민주광장으로 들어서고 있다. 2026.5.18 광주=뉴스1
장동혁 국민의힘 당대표가 더불어민주당을 겨냥해 “5·18을 권력 확장의 도구로 삼고 있다”고 주장했다. 이재명 대통령을 향해서도 “본인 재판 없애겠다는 대통령의 5·18 기념사는 낯설고 어울리지 않는다”고 했다.

장 대표는 18일 5·18 민주화운동 기념식 참석을 앞두고 페이스북에 “이재명과 민주당은 늘 5·18 정신을 앞세우지만, 저들에게 5·18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장의 도구일 뿐”이라는 글을 올렸다.

그는 “1980년 광주의 5월은 자유와 인권을 향한 숭고한 희생”이라면서도 “민주당이 추진한 대법관 증원, 4심제, 전담재판부, 법 왜곡죄 등은 방탄과 정적 제거를 위한 반헌법적 악법”이라고 비판했다.

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽부터), 장동력 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표가 18일 오전 광주 동구 5·18기념광장에서 열린 5·18 제46주년 정부기념식에서 임을위한행진곡을 부르고 있다. 2026.5.18 광주=뉴스1
정청래 더불어민주당 대표(왼쪽부터), 장동력 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표가 18일 오전 광주 동구 5·18기념광장에서 열린 5·18 제46주년 정부기념식에서 임을위한행진곡을 부르고 있다. 2026.5.18 광주=뉴스1
장 대표는 기념식 참석 후 별도 글을 올려 “본인 재판 없애겠다는 대통령이 5·18 광장에서 읽어 내려가는 기념사는 낯설고 어울리지 않는다”며 “기념사에 단 한 번도 손뼉을 칠 수가 없었다”고 했다.

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 18일 46주년 5·18민주화운동 정부기념식이 열린 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 만나 인사를 하고 있다. 2026.5.18
정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 18일 46주년 5·18민주화운동 정부기념식이 열린 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 만나 인사를 하고 있다. 2026.5.18
민주당은 장 대표의 5·18 기념식에 참석에 대해 날선 비판을 보냈다. 정청래 민주당 대표는 장 대표의 참석에 대해 “조금 마음에 안 들고 화가 나더라도 침묵으로 임해주길 바란다”며 “자칫 기사에 날 일이 있으면 여러 가지로 곤란한 게 있을 것 같다. 깊이 혜량해달라”고 당부했다.

정 대표는 국립5·18민주묘지를 찾아 광주 영령들을 참배한 뒤 기자들과 만나 “하늘의 뜻이 있다면 내란당의 내란 공천을 역사와 헌법, 민주주의 이름으로 6월 3일에 준엄하게 심판할 것”이라고 밝혔다.

강기정 광주시장도 장 대표의 기념식 참석을 두고 “‘대체 무슨 생각으로 여기에 왔을까’ 생각해 본다”며 “장 대표는 광장에서 열린 이 기념식을 참담하게 만들고 있다”고 지적했다.

이날 기념식장에서 장 대표는 고(故) 문재학 열사 어머니로부터 “여기 올 자격 없다”라는 지적을 받았다. 구본기 무소속 광주 광산을 보궐선거 후보는 기념식장 인근에서 “장 대표 광주 방문은 광주시민에 대한 모욕”이라며 1인 시위를 했다.
#장동혁#국민의힘#5·18 민주화운동 기념식#대법관 증원#4심제#전담재판부#법 왜곡죄
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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