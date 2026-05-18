광주 간 장동혁 “李-與에 5·18은 권력 도구”…故문재학 열사母 “張, 올 자격 없어”

장동혁 국민의힘 당대표가 더불어민주당을 겨냥해 “5·18을 권력 확장의 도구로 삼고 있다”고 주장했다. 이재명 대통령을 향해서도 “본인 재판 없애겠다는 대통령의 5·18 기념사는 낯설고 어울리지 않는다”고 했다.
장 대표는 18일 5·18 민주화운동 기념식 참석을 앞두고 페이스북에 “이재명과 민주당은 늘 5·18 정신을 앞세우지만, 저들에게 5·18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장의 도구일 뿐”이라는 글을 올렸다.
그는 “1980년 광주의 5월은 자유와 인권을 향한 숭고한 희생”이라면서도 “민주당이 추진한 대법관 증원, 4심제, 전담재판부, 법 왜곡죄 등은 방탄과 정적 제거를 위한 반헌법적 악법”이라고 비판했다.
장 대표는 기념식 참석 후 별도 글을 올려 “본인 재판 없애겠다는 대통령이 5·18 광장에서 읽어 내려가는 기념사는 낯설고 어울리지 않는다”며 “기념사에 단 한 번도 손뼉을 칠 수가 없었다”고 했다.
민주당은 장 대표의 5·18 기념식에 참석에 대해 날선 비판을 보냈다. 정청래 민주당 대표는 장 대표의 참석에 대해 “조금 마음에 안 들고 화가 나더라도 침묵으로 임해주길 바란다”며 “자칫 기사에 날 일이 있으면 여러 가지로 곤란한 게 있을 것 같다. 깊이 혜량해달라”고 당부했다.
정 대표는 국립5·18민주묘지를 찾아 광주 영령들을 참배한 뒤 기자들과 만나 “하늘의 뜻이 있다면 내란당의 내란 공천을 역사와 헌법, 민주주의 이름으로 6월 3일에 준엄하게 심판할 것”이라고 밝혔다.
강기정 광주시장도 장 대표의 기념식 참석을 두고 “‘대체 무슨 생각으로 여기에 왔을까’ 생각해 본다”며 “장 대표는 광장에서 열린 이 기념식을 참담하게 만들고 있다”고 지적했다.
이날 기념식장에서 장 대표는 고(故) 문재학 열사 어머니로부터 “여기 올 자격 없다”라는 지적을 받았다. 구본기 무소속 광주 광산을 보궐선거 후보는 기념식장 인근에서 “장 대표 광주 방문은 광주시민에 대한 모욕”이라며 1인 시위를 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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