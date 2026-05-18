보복 대행 20대, 영장심사 출석하며 “정말 죄송합니다”

돈을 받고 특정인의 주거지 현관문에 페인트칠하는 등 보복 대행을 벌인 혐의를 받는 20대 남성이 18일 영장실질심사에 출석했다. 그는 ‘피해자에게 할 말이 있느냐’는 취재진의 물음에 “정말 죄송합니다”라고 말했다.
18일 인천지방법원에서는 재물손괴, 주거침입 등의 혐의를 받는 20대 행동대원 이모 씨(27)에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸다. 이 씨는 13일 오전 5시 30분경 인천 서구 청라동의 한 아파트에 침입한 뒤 피해자 아파트 현관문에 페인트를 칠하고 달걀 등 음식물을 던진 혐의를 받고 있다.
이 씨는 법원에 출석하면서 ‘현관문을 훼손한 이유가 무엇이냐’ 등의 물음에 아무런 답도 하지 않았다. 다만 ‘누군가에게 의뢰를 받고 보복 대행을 한 것이냐’는 물음에 “네”라고 짧게 답했다. ‘피해자에게 할 말이 있느냐’는 질문에도 “정말 죄송합니다”라고 답했다.
이 씨에 대한 구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 것으로 예상된다.
이 씨는 16일 거주지인 충남 천안에서 붙잡혔다. 경찰 조사 결과 이 씨는 착수금 30만 원을 받고 퀵서비스 기사로 위장해 범행한 것으로 파악됐다.
이재명 대통령은 15일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 이 씨 사건의 개요를 공유하며 “사적 보복 대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대범죄”라고 했다.
이 대통령에 따르면 텔레그램을 이용한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생한 것으로 파악됐다. 14일 기준 보복 대행 추정 범죄는 69건으로 집계됐다. 50명이 붙잡혔고, 이 중 14명은 구속됐다.
이 대통령은 “사소하다 생각되는 일로 인생을 그르쳐서야 되겠느냐”며 “현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법 질서에 따라 해결해야 한다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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