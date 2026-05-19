李는 선물받은 안경 쓰고, 다카이치는 李안경 빌려 ‘찰칵’

이재명 대통령이 19일 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리에게 일본제 안경테를 선물받았다. 이 대통령은 그 자리에서 선물 받은 안경을 착용해봤고, 다카이치 총리는 이 대통령이 벗어놓은 안경을 써보며 기념촬영을 했다.
일본 내각 공보실은 이날 X(엑스·옛 트위터)에 “만찬 직후 다카이치 총리는 항상 안경을 쓰는 이 대통령에게 안경테를 선물했다. 대통령은 기뻐하며 그 자리에서 바로 착용했다. 다카이치 총리는 이 대통령이 벗어놓은 안경을 빌려 썼다”고 올렸다. 이와 함께 공개한 사진에는 안경을 쓴 채 환하게 미소지은 두 정상의 모습이 담겨 있다. 평소 안경을 쓰지 않는 다카이치 총리는 안경이 어색한 듯 두 손으로 안경테를 잡고 있다.
다카이치 총리는 이날 1박 2일 일정으로 방한했다. 청와대는 아직 일본 측 선물을 공개하지 않았지만, 목록에 안경테가 있는 것으로 보인다. 이 대통령은 다카이치 총리를 위한 선물로 경북 안동의 특색을 살리고 한일 관계의 의미를 담은 하회탈 목조각 액자와 조선통신사 세트, 백자 액자 등을 준비했다.
이 대통령과 다카이치 총리는 만찬에 이어 재일 한국계 피아니스트인 양방언의 피아노 연주와 피아노·바이올린·첼로 삼중주 공연을 함께 감상했다. 또 하회마을 나루터에서 다카이치 총리를 위해 특별히 준비한 전통문화 ‘선유줄불놀이’를 함께 관람했다.
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