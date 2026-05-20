[오늘의 운세/5월 20일]

● 쥐
48년 행운의 여신이 함께하고 있다. 운이 왔을 때 해라.
60년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요.
72년 추진하던 일에 새로운 계기가 생길 듯.
84년 작은 불편함 뒤에 큰 기쁨 온다.
96년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
08년 행운이 있는 날, 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
● 소
37년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
49년 기대하지 않았던 좋은 소식 들려온다.
61년 운수 좋은 날, 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
73년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
85년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
97년 자신의 능력을 인정받을 수 있는 기회가 오니 자신감을 가지고 행동할 것.
● 범
38년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
50년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받는다.
62년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
74년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
86년 몸은 바쁘지만 마음은 행복!
98년 작은 노력이라도 꾸준히 이어가면 기대 이상의 성과로 이어질 수 있다.
● 토끼
39년 행운이 있는 날, 답답한 일이 풀린다.
51년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
63년 컨디션이 안 좋은 날, 과음이나 과식은 하지 말 것.
75년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
87년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
99년 마음의 여유를 가지면 주변과의 관계가 좋아진다.
● 용
40년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
52년 직감이나 예감이 맞아 떨어질 수 있다.
64년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
76년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
88년 상대방의 의견을 존중해 줘라.
00년 노력한 만큼 결과가 따르니 끝까지 집중력을 유지하는 것이 중요하다.
● 뱀
41년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남의 기회.
53년 기분 좋은 날, 괜찮은 투자 정보 생길 수 있다.
65년 중요한 일은 내일을 기약해라.
77년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
89년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
01년 주변의 조언을 잘 받아들이면 예상보다 좋은 방향으로 일이 풀린다.
● 말
42년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
54년 새로운 꿈이나 희망이 생긴다.
66년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
78년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
90년 감정적으로 판단하지 말고, 충동구매와 과음은 금물!!
02년 인간관계에서 좋은 인연이 이어질 수 있으니 열린 마음을 유지할 것.
● 양
43년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
55년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
67년 가까이 있는 사람이 도움을 준다. 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
79년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
91년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
03년 감정보다는 이성을 앞세워 판단하면 실수를 줄일 수 있다.
● 원숭이
44년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
56년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
68년 반복연습을 해라. 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
80년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
92년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
04년 지나간 일에 연연하지 말고 새로운 방향을 모색하는 것이 도움이 된다.
● 닭
45년 희망의 새아침이 밝아오고 있다.
57년 아무리 바빠도 식사는 제때에.
69년 사고수가 있다, 오늘은 가급적 대중교통을 이용할 것.
81년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
93년 협력과 배려가 중요한 시기로 인간관계에서 성과가 나타난다.
05년 도전적인 자세가 좋은 결과로 이어지며, 적극성이 중요한 시기다.
● 개
46년 행운이 함께하는 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
58년 고질병에서 해방이 되는 기상!
70년 새로운 계기가 생기거나 상황 호전된다.
82년 지나치게 무리한 요구가 아니면 들어 줄 것.
94년 기분에 따라 행동하지 않게 감정 조절 필요.
06년 자신의 목표를 분명히 하고 집중하면 원하는 결과를 얻는다.
● 돼지
47년 모든 것은 변해가므로 세월이 많은 것을 해결해 준다.
59년 기분 좋은 날, 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
71년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
83년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
95년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행 조심!
07년 오랜 고민이 해결될 기미가 보이는 날이다.
인천철학관 박성희 원장
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