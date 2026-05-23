5·18 폄훼 논란 ‘스벅 불매’ 공직사회 확산… 행안부 이어 공무원노조-국방-법무 “동참”

‘탱크데이(Tank Day)’ 이벤트로 5·18민주화운동 폄훼 논란에 휩싸인 스타벅스 상품 불매 움직임이 공직사회 전반으로 확산되고 있다. 행정안전부에 이어 공무원 노조도 스타벅스 불매를 선언했다.
22일 전국공무원노동조합(전공노)에 따르면 전공노는 전날 ‘5·18민주화운동 폄훼 등 혐오 마케팅 논란 스타벅스 불매 동참 요청’이라는 제목의 공문을 전국 지부에 배포했다. 전공노는 공문에서 “스타벅스코리아가 18일 내놓은 ‘탱크데이’ 마케팅은 광주 민주화운동 역사를 왜곡했다”며 “민주와 인권을 짓밟고 역사를 왜곡한 스타벅스에 대한 전 지부 불매(이용 중단)를 제안하니 적극적으로 동참해 달라”고 밝혔다.
또 다른 공무원 단체인 대한민국공무원노동조합총연맹도 당분간 스타벅스 기프티콘을 사용하지 않기로 했다. 앞서 윤호중 행안부 장관은 21일 X(옛 트위터)를 통해 “정부 행사에서 스타벅스 상품을 제공하지 않겠다”고 밝힌 바 있다.
이런 움직임은 부처 전반으로 확산되고 있다. 4월 스타벅스와 격오지 군 부대 음료 지원 등 장병 복지 증진을 위한 협약을 체결했던 국방부는 이날 관련 사업을 잠정 중단한다고 밝혔다. 국방부는 “국민 정서와 스타벅스코리아의 사회적 책임에 대한 입장 등을 종합적으로 고려하여 추후 신중하게 방향성을 결정할 예정”이라고 했다. 법무부는 스타벅스 상품 구입 여부에 대한 조사에 나섰다. 법무부는 이날 대검에 ‘올해 대검 예산으로 스타벅스 상품을 구입한 내역을 보고하라’고 지시했다.
한편 폄훼 논란과 관련한 수사도 속도를 내고 있다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 정용진 신세계그룹 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표를 고발한 김순환 서민민생대책위원회 사무총장을 불러 조사했다. 서울경찰청에 접수됐던 사건이 공공범죄수사대로 재배당된 지 하루 만이다.
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