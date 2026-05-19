[오늘의 운세/5월 19일]

●쥐 48년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 60년 잠시 지나온 삶을 돌아 볼 수 있는 여유를. 72년 예기치 않은 경사나 기쁨이 생긴다. 84년 기분에 따라 행동하지 않게 감정조절 필요. 96년 마음의 소리에 귀 기울여라. 08년 할 수 있을 때 베풀 수 있는 만큼 베풀어라. ●소 37년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다. 49년 반가운 만남에 즐거운 소식 들린다. 61년 무리한 요구가 아니면 들어주어라. 73년 새로운 비전이나 희망이 생긴다. 85년 물질보다 정신적인 면에 치중할 것. 97년 감정에 끌려가지 말고, 냉정하게 처신하며 신중할 것.
●범 38년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다. 50년 겉모습만 보고 결정하지 말 것. 62년 자신에게도 투자가 필요하다. 74년 자만하지 말고 겸손할 것. 86년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 98년 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. 서두르지 말고 계획을 대로 진행할 것.
●토끼 39년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다. 51년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요. 63년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯. 75년 오늘은 기쁨과 행운의 날. 87년 좋은 말 한마디가 천 냥 빚도 갚는다. 99년 이미 결정된 일에 싫은 내색 하지 말고, 긍정적으로 생활할 것. ●용 40년 육체적인 무리는 삼갈 것. 52년 조금만 더 참으면 전화위복의 기회가 된다. 64년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해 볼 것. 76년 상대방의 장점을 부각해 주어라. 88년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다. 00년 현실적이고 구체적인 계획을 세워볼 것. 무리하지 마라.
●뱀 41년 가족들과 즐겁고 행복한 하루. 53년 반가운 만남에 새로운 계기가 생길 수 있다. 65년 피로가 누적되지 않게 무리하지 말 것. 77년 모처럼 한가로운 시간을 가져볼 것. 89년 욕심이 많으면 만족이 없다. 01년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 확인. 모든 것은 시간이 해결. ●말 42년 오해는 빠른 시간에 풀어줄 것. 54년 고민이 있어도 과음은 절대 금물! 66년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것. 78년 마음에 안 들어도 호흡을 맞춰줄 것. 90년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다. 02년 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 승자의 아량과 여유가 필요.
●양 43년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물. 55년 넓은 마음으로 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다. 67년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로. 79년 자신을 낮추는 것이 현명한 처세. 91년 적극적으로 도전해라. 03년 작은 어려움을 극복하면 큰 경사가 기다린다.
●원숭이 44년 알아도 모르는 척 하는 것이 좋다. 56년 이야기 먼저 들어 보고 결정은 천천히 할 것. 68년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것. 80년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기. 92년 조금 만 더 힘내라. 04년 생각을 바꾸면 기분이 전환. 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
●닭 45년 마무리를 깨끗하게 할 것. 57년 좀 더 넓은 시각으로 이해 해줄 것. 69년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간 필요. 81년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어 둘 것. 93년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. 05년 귀인이 가까이 있으니 희망을 잃지 말 것. ●개 46년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것. 58년 가벼운 산책하며 마음 정리. 70년 대화를 통해 경계심을 풀어라. 82년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것. 94년 마음만 앞서서 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 06년 친절이 재산이다. 가급적 친절 모드로 일관할 것. ●돼지 47년 즐거운 마음을 갖는 것이 젊게 사는 비법. 59년 변화는 발전이다. 좋은 변화가 생기거나 희망이 생긴다. 71년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기. 83년 뭐든 가족들과 함께 하는 것이 좋다. 95년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨. 07년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택할 것.
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