[오늘의 운세/5월 16일]

● 쥐 48년 “때”가 중요하다. 세월이 많은 것을 해결해준다. 60년 직감이나 예상이 맞아 떨어진다. 72년 행운이 오고 있으니 느긋하게 기다려라. 84년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것. 96년 마음을 열어라. 편견이나 고정관념에서 벗어나기. 08년 주변과의 협력이 큰 성과로 이어질 수 있는 하루다. ● 소 37년 겉치레 보다는 마음 편안한 것이 좋다. 49년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다. 61년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 유지. 73년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다. 85년 듣는 것이 대화다. 마음 터놓고 대화를 해볼 것. 97년 감정 기복을 잘 다스리면 좋은 인간관계를 유지할 수 있다.
● 범 38년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라. 50년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단. 62년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것. 74년 가까운 사람부터, 가족 간의 화합이 가장 우선이다. 86년 창의력이 풍부한 날, 발상의 전환이 필요. 98년 새로운 도전이 다소 부담되더라도 용기를 내야 한다.
● 토끼 39년 신용이 재산이다, 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 51년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 63년 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 75년 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라. 87년 분위기 파악 정확히 할 것. 99년 호기심이 커지는 시기로 다양한 경험이 도움이 된다.
● 용 40년 컨디션이 업되는 날, 기분 좋아지고 활력 넘치는 하루. 52년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다. 64년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다. 76년 기다리던 소식 접하거나 주변상황 좋아진다. 88년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다. 00년 주변에서 인정받는 일이 생기며 기분 좋은 하루가 된다.
● 뱀 41년 행운이 함께하는 날, 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 53년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것. 65년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실 할 것. 77년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다. 89년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다. 01년 무리한 계획보다는 현실적인 목표 설정이 중요하다.
● 말 42년 기분 좋은 날, 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다. 54년 좀 더 느긋한 마음으로 여유를 가질 것. 66년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라. 78년 먼저 들어라. 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 90년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동. 02년 적극적인 태도가 좋은 기회를 불러오는 계기가 된다.
● 양 43년 급하면 실수한다. 한 번 더 생각해 보고 결정. 55년 진척이 없을 때는 원칙대로 하다보면 행운이 따른다. 67년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단. 79년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 91년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요. 03년 노력한 만큼 결과가 따르니 꾸준함을 유지해야 한다.
● 원숭이 44년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다. 56년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요. 68년 행운이 오고 재물 운 급상승!! 80년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적. 92년 능력이상으로 평가 받는 날, 막혔던 일이 술술 풀려 나간다. 04년 주변 사람들과의 관계에서 배움을 얻는 일이 많다.
● 닭 45년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다. 57년 오늘은 마음을 비우고 편안하게 쉬어 볼 것. 69년 과욕만 하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다. 81년 유쾌하고 즐거운 일이 생길 듯. 93년 언제나 변함없는 초심을 잃지 말고 정진할 것. 05년 계획했던 일이 순조롭게 진행되니 자신감을 가져라.
● 개 46년 먼저 칭찬해야 수용한다, 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 58년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다. 70년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 82년 이미 결정 난 일에 불평하지 말 것. 94년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯. 06년 새로운 기회가 다가오니 망설이지 말고 도전해라.
● 돼지 47년 소일거리 만들거나 사람들과 만남 갖기. 59년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 71년 현재보다 중요한 것은 없다. 지나간 일에 너무 집착하지 말 것. 83년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 95년 작은 어려움은 전화위복의 기회! 07년 창의력이 돋보이는 날로 다양한 활동이 도움이 된다.
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