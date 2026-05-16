[오늘의 운세/5월 17일]

● 쥐 48년 명예에 집착하기보다 실리를 추구할 것. 60년 구설이 있는 날, 말조심! 불필요한 오해가 생길 수 있다. 72년 베풀수록 큰 행운이 찾아온다. 84년 초지일관 밀고 나가라, 초심을 잃지 말고 정진할 것. 96년 바라던 일이 비교적 잘 풀리고, 뜻밖의 제안이 들어옮. 08년 마음을 비우고 주변 상황을 관찰하며 여유를 가져보아라.
● 소 37년 금전 문제로 생각이 많아질 듯. 49년 한 탬포 늦추어도, 정면승부 보다는 우회하는 것이 좋다. 61년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아진다. 73년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다. 85년 발상의 전환이 필요한 시점. 97년 새롭게 떠오르는 유망 업종이나 분야에 관심을 가져보는 것도 큰 도움이 된다.
● 범 38년 운수 좋은 날, 뜻하지 않은 횡재수 있다. 50년 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것. 62년 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다. 74년 작은 곤경은 전화위복의 기회. 86년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것. 98년 감정을 조절하여 차분하게 대응하면 어려운 문제도 해결.
● 토끼 39년 서두르지 말고 즐기면서 천천히 할 것. 51년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것. 63년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 75년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것. 87년 오지랖이 넓다고 하는 날, 남의 일에 간섭하지 말 것. 99년 재충전의 시간으로 삼아 에너지를 모아보는 것도 좋을 듯. ● 용 40년 적당히 양보하고 적절하게 처신할 것. 52년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라. 64년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 76년 상대방의 의견도 존중해 줘야한다. 88년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것. 00년 가까운 사람일수록 예의를 지키고, 쌓인 감정을 털어내는 시간을 가져보아라.
● 뱀 41년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다. 53년 넓고 넉넉한 마음으로 따뜻하게 대해 줄 것. 65년 후퇴가 전진을 기약, 한발 물러서는 양보와 여유 필요. 77년 인스턴트 보다는 자연식품을 섭취 할 것. 89년 주어진 일에 최선을 다해라. 01년 눈앞의 작은 이익보다는 큰 그림을 보는 시야가 필요하다. 조언을 들어라.
● 말 42년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요. 54년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기. 66년 할 수 있는 한 도움을 줘라, 가능하면 덕을 베풀어라. 78년 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각. 90년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것. 02년 그동안 노력했던 부분이 인정받고 보상으로 돌아오는 날.
● 양 43년 할 수 있는 것부터 할 것, 능력 밖의 일은 벌리지 말 것. 55년 차근하게 하나씩 체크해 나갈 것. 67년 가족이나 배우자에게 잘 해주기. 79년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 바라볼 것. 91년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신. 03년 성실함이 빛을 발하니 자신감을 가지고 추진력을 발휘해 보라. ● 원숭이 44년 소탐대실할 수가, 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯. 56년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다. 68년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것. 80년 일의 시작은 미약해도 결과는 크다. 92년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 04년 여유로운 마음으로 주변 사람들과 교류하며 하루를 보내는 게 좋다.
● 닭 45년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 57년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라. 69년 한번만 더 생각하는 여유가 필요! 81년 마음의 문을 열면 만사형통. 93년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루. 05년 친한 사람과의 다툼이나 오해가 생기기 쉬운 날입니다. 말과 행동을 한 번 더 생각해라. ● 개 46년 모든 것은 “때”가 있다. 중요한 결정은 다음으로 미룰 것. 58년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량 필요. 70년 모든 일이 뜻대로 쉽게 풀리지 않을 수 있으니 여유로운 마음을 유져라. 82년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다. 94년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식. 06년 지인이나 주변 사람들의 도움으로 뜻하지 않은 성취를 기대할 수 있다.
● 돼지 47년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물. 59년 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요. 71년 마음이 복잡함, 집안일이나 회사일로 생각이 많아질 듯. 83년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 95년 잘된다고 과신하지 말고 겸손. 07년 갑갑한 마음이 들 수 있지만, 조바심 내지 말고 천천히 흐름을 따라가는 게 좋다.
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