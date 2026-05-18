우리, 코미디도 잘 할 수 있어요… 무장애 공연 ‘무대’를 넓히다

국립극장 무장애 연극 첫 코미디 ‘당신 좋을 대로’
사회적 약자 관람 장벽 줄인 공연… 진지한 주제-무거운 정극서 탈피
셰익스피어 희극 유쾌한 연출로… “모든 인간은 비극과 희극 다 가져”
장애-비장애 7명 “놀이하듯 연기”
시각장애인인 배우 이성수는 국립극장 연극 ‘당신 좋을 대로’에 합류한 뒤 작심하고 제작진에 이렇게 말했다.
“저, 소외시키지 말아 주세요!”
2015년 데뷔한 이 배우는 그간 여러 편의 무장애 공연 작품에 출연했지만, 시각장애는 특히 소통에 어려움이 많아 배제된다는 느낌을 받는 일이 많았다. 때문에 이번엔 ‘처음부터 작정하고 이런 일을 없애자’는 심정으로 이런 얘기를 했다고 한다.
14일 서울 중구 국립극장 뜰아래연습장에서 리허설 직후 만난 이 배우는 “돌아보니 괜한 ‘작심 발언’으로 초반 분위기를 무겁게 만들고 제작진에도 부담을 드린 것 같다”며 “다행히 ‘당신 좋을 대로’는 유쾌한 작품이라 서로 즐겁게 놀이하듯 만들어가고 있다”고 했다.
“유쾌한 작품”이란 이 배우의 말처럼 ‘당신 좋을 대로’는 국립극장 기획 ‘무장애 공연(Barrier-free)’ 최초의 코미디 작품이다. 무장애 공연이란 장애인이나 고령자 등 사회적 약자의 관람을 방해하는 물리적·제도적 장벽을 줄인 공연을 일컫는다. 수 년 전부터 무장애 공연을 선보인 국립극장은 그간 장애인을 중심에 둔 진지한 주제나 공익적 담론의 정극을 선보여 왔다. ‘당신 좋을 대로’는 윌리엄 셰익스피어의 대표 희극 ‘좋으실 대로’(As You Like it)가 원작이다.
박지혜 연출은 “그동안 배리어 프리 공연에선 비극이 비교적 많았는데, 그런 작품은 연습실 분위기도 어둡고 무겁다”며 “모든 인간은 비극과 희극을 모두 갖고 있는데, 그간 무장애 공연에서 상대적으로 덜 조명된 희극적인 면을 더 비춰 보고 싶었다”고 했다.
“희극은 이야기의 방향성이나 몸의 에너지가 다릅니다. 희극을 할 땐 어떻게 하면 상대가 웃을까 고민하고, 나의 어떤 점이 유쾌하고 재밌는지 찾아보고 서로 이야기를 나누면서 훨씬 마음이 열리게 돼요. 동물적이고 즉흥적인 감각이 많이 나오기도 합니다.”
원작은 권력 다툼으로 추방된 공작의 딸 로잘린드가 남장한 채 아르덴 숲으로 도망친 뒤 다양한 인물과 만나고, 이들이 사랑에 빠지고 변화하는 과정을 그려낸다. 국립극장 버전은 여기에 ‘유랑극단’이란 설정을 더했다. 원작에는 없는 해설사가 등장해 극을 이끌어간다.
‘당신 좋을 대로’는 장애·비장애 배우 7명이 등장인물 20여 명을 멀티 배역으로 소화한다. 배역이 바뀔 때마다 변장을 하고 빠르게 역할을 전환해 재치 있는 장면을 만들어낼 예정이다. 형의 억압에서 벗어나 로잘린드를 향한 사랑을 지켜내는 올랜도 역은 장애인 최초로 2023년 백상예술대상 연극 부문 연기상을 받은 배우 하지성이, 남장을 한 채로 사랑을 시험하며 인물들을 화해로 이끄는 로잘린드 역은 코다(청각장애 부모를 둔 청인 자녀) 배우 장혜진이 맡았다. 이 밖에 김범진, 안창현, 임지윤, 지혜연이 출연한다.
하지성은 “이 작품의 주제인 사랑에는 연인뿐 아니라 형제, 이웃 등 다양한 관계의 사랑이 담겨 있다”며 “올랜도를 연기하며 만남 자체가 출발이고 사랑이라고 느꼈다”고 말했다. 그러면서 이 작품을 통해 자기의 취약한 면을 보완하고 싶다는 포부도 밝혔다.
“그간 작품을 만나면 그걸 해석하고 목표를 설정한 다음, 그 목표에 따라 몸을 움직이고 대사를 해왔던 것 같아요. 박 연출의 감각적이고 즉흥적인 스타일을 보면서, 제게 부족한 부분이라는 걸 알았죠. 배우로서 욕심은 정말 끝이 없습니다. 없던 것을 배우려니 어렵지만, 새롭게 배운 것을 놓치고 싶지 않습니다.” 28∼31일 국립극장 달오름극장.
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