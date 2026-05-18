“아저씨, 무소속 안 쪽팔려요?”…초등생 돌직구에 한동훈 대답은?

6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 거리 유세 도중 초등학생의 돌직구 질문에 능청스럽게 대처했다.
한 후보는 17일 자신의 유튜브 채널에 ‘짜장면 나눠주는 거 봤어요’라는 제목의 쇼츠 영상을 올렸다. 공개된 영상에는 부산 거리 유세 현장에서 어린 아이와 학생 등을 만난 한 후보의 모습이 담겨 있다. 한 후보는 여학생 무리에게 “잘 지냈느냐, 체험 학습 다녀왔냐”고 말을 건넸다. 이어 한 여학생은 “저 모자 새로 샀다”고 자랑했다.
이때 다른 여학생이 한 후보가 입고 있던 셔츠에 쓰인 ‘무소속’을 가리키며 “아저씨, 무소속이라고 하면 좀 안 쪽팔려요?”라고 물었다. 한 후보는 “무소속이야, 무소속인데 어떻게 하겠느냐”며 “안 쪽팔려”라고 대수롭지 않게 답했다. 이어 어린 아이들이 “짜장면 나눠주는 거 봤다”며 인사하자 한 후보는 “얘(네)들 되게 착하다”고 말했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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